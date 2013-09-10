700 هکتار از باغات رفسنجان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آرمان دوشنبه شب در ستاد توسعه کشاورزی رفسنجان اظهار داشت: در بخش کشاورزی شهرستان، طرحهای صنایع تبدیلی پسته و طرحهای آبیاری تحت فشار در اولویت قرار داده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه 85 درصد از هزینه های تجهیز کردن اراضی کشاورزی را دولت پرداخت می کند، در سال جاری 700 هکتار زمین کشاورزی در حال تجهیز به آبیاری تحت فشار هستند.

این مسئول عنوان داشت: سال گذشته نیز همین میزان از اراضی کشاورزی در رفسنجان به سیستم قطره ای مجهز شدند.

معاون برنامه ریزی فرمانداری رفسنجان تصریح کرد: در سال جاری سه طرح فرآوری پسته با تخصیص اعتبار 24 میلیارد ریال از محل ستاد توسعه بخش کشاورزی تصویب و هشت مورد زمین نیز برای احداث واحدهای پرورش دام و طیور واگذار شد.

آرمان همچنین از بانکها خواست 25 درصد از منابع مالی خود را با سود کمتر به بخش کشاورزی اختصاص دهند تا طرحهای کشاورزی سریعتر به جواب برسند و رونق منطقه را شاهد باشیم.

