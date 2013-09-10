جلسه انتخاب شهردار آبادان در فرمانداری برگزار می شود

فرشید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی عدم حضور پنج نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در جلسه رسمی انتخاب و معرفی شهردار آبادان که روز دوشنبه در محل شورای اسلامی شهر برپا شد این امر موجب شد تا بار دیگر کار انتخاب شهردار به تعویق بیفتد.



وی افزود: متاسفانه روز گذشته پنج نفر از اعضا که پیشتر به اشکال مختلف مخالفتهای خود را در بحث انتخاب شهردار (به طور مخصوص شیرازی شهردار فعلی) اعلام کرده بودند بار دیگر از حضور در جلسه انتخاب و معرفی شهردار سر باز زدند.



فرشید بهشتی افزود: این عمل آنها با توجه به انجام چندین مرحله بررسی برنامه های هشت گزینه شهردار آبادان که بعضا نیز توسط خود آنها معرفی شده بود دور از انتظار است و به هیچ وجه و قابل قبول نیست.



وی با اشاره به اینکه طبق قانون اگر در دو جلسه رسمی انتخاب شهردار صورت نگرفت بار دیگر از سوی فرمانداری جلسه ای تشکیل می شود، اظهار کرد: بر همین اساس چنانچه اعضا به هر دلیل در جلسه حاضر نشوند و یا در جهت انتخاب شهردار توافقی شکل نگیرد و یا اعضا تمکین نکنند فرماندار می تواند بر اساس اختیاراتی که دارد در خصوص پیگیری تخلفات اعضا و جایگزینی عضو علی البدل در صورت صلاح دید اقدام کند.



رئیس شورای اسلامی شهر آبادان ابراز امیدواری کرد تا تمامی اعضا با در نظر گرفتن مصالح شهر و منافع مردمی و اینکه وقفه ای در ارائه خدمات حاصل نشود در جهت حضور در جلسه و انتخاب شهردار جدید آبادان اقدام کنند.



به گفته بهشتی، عدم حضور در جلسه تعیین شهردار به رغم مخالفت با رای حداکثریت دردی از مشکلات مردم دعوا نمی کند.



وی تصریح کرد: ما منتخبان مردم هستیم و باید ضمن احترام به رای آنها در جهت منافع مردم و شهر بکوشیم.



رئیس شوای شهر آبادان یادآور شد: امروز جلسه انتخاب شهردار آبادان به دعوت فرمانداری ویژه ساعت 17 بعد از ظهر در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان برگزار می شود.

