6 هزار عضو خانواده بهزيستي خراسان رضوي مهمان سفره امام رضا(ع) می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه باغاني صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری گردهمایی کارشناسان این سازمان در جمع خبرنگاران بیان کرد: مددجويان اعزامي در كنار بهره‌مندي از غذاي حضرت، از برنامه‌هاي فرهنگي و زيارت حرم امام هشتم نيز بهره مند مي‌شوند.

كارشناس امور زنان بهزيستي خراسان رضوي گفت: تأثير چنين برنامه‌هايي بر بهداشت رواني مددجويان، افزايش اميد به زندگي در آنها و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، بسيار بالاست.

وی با بیان اینکه اين برنامه با كمك آستان قدس رضوي و خيرين خراساني به اجرا درآمده است افزود: براي اعزام اين مددجویان به مشهد ، بيش از 200 ميليون تومان از محل كمك‌هاي خيرين و مشاركت‌هاي مردمي بهزيستي هزينه مي‌شود.

باغانی با اشاره به اینکه از شش هزار مددجو ، چهار هزار نفر در قالب پنج كاروان 800 نفري از شهرستان‌ها به مشهد مي‌آيند و دو هزار نفر از شهروندان مشهدي هستند افزود: اولين گروه زائران بهزيستي، روز 17 شهريور به مشهد اعزام شده‌اند و آخرين گروه نيز روز 25 شهريور و همزمان با پايان دهه‌ كرامت به زيارت حرم رضوي مي‌شتابند.



باغانی اظهار داشت: مددجويان اعزامي حدود 10 صبح به مشهد مي‌رسند و پس از شركت در برنامه‌هاي فرهنگي كه در جوار حرم رضوي برگزار مي‌ شود نماز جماعت را در حرم مطهر اقامه مي‌كنند و پس از زيارت و صرف ناهار حضرت در اماكن متبركه جوار حرم، راهي شهرستان‌هاي خود مي‌شوند.



كارشناس امور زنان بهزيستي خراسان رضوي بیان كرد: بسياري از مددجويان ما حتي توان مالي رفتن به يك اردوي تفريحي زيارتي در شهرستان خود را هم ندارند به همين دليل اين برنامه علاوه بر تأثيرات فرهنگي مثبت بر آنها، روحيه‌ي مددجويان و نشاط اجتماعي آنان را افزايش مي‌دهد.

گفتنی است، در روزهاي 17، 19، 21، 23 و 25 شهريور هر روز 800 نفر از مددجويان شهرهاي مختلف استان به مشهد اعزام مي‌شوند و شبهاي اين ايام نيز به مددجويان مشهدي اختصاص يافته است.



