وزیر کشور چگونگی انتخاب استانداران در تعامل با مجلس و ائمه جمعه را تشریح کرد/ تاکید بر نگاه اقتصادی استانداران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور که در مجتمع آدینه در حال برگزاری است با اشاره به در پیش گرفتن رویکرد اقتصادی از سوی وزارت کشور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب این دهه را دهه پیشرفت و عدالت نامیدند و مبانی این پیشرفت و عدالت در پیش گرفتن شیوه اقتصادی و علمی است.

وی با بیان اینکه موضوع تحریم جدی ترین تهدیدی است که دشمن آن را مطرح کرده، روی آن ایستاده و به عنوان محور اصلی آن را دنبال می کند، افزود: تحلیل آنها این است که با تحریم های اقتصادی می توانند جمهوری اسلامی ایران را فلج کنند لذا در چنین شرایطی موضوع اقتصاد بسیار مهم و استراتژیک ترین مبحث کشور است.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه سبک زندگی باید علاوه بر پاسخ گفتن به مطالبات مردم ، دشمن را ناامید کرده و پیشرفت را برای کشور حاصل کند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید این سبک اقتصادی را تبدیل به الگویی قابل ارایه در دنیای کنونی کند.

وی ادامه داد: مردم در تمام دنیا دولت ها و تمدن ها را در دو حوزه اصلی اقتصاد و سیاست می شناسند لذا ما باید عقب افتادگی خودمان را تحلیل کنیم که در این بین می توان به چند عامل مهم اشاره کرد که یکی از آنها عقب افتادگی تاریخی به دلیل حکومت شاهان و حاکمانی در کشور ما بوده که دغدغه شان مردم و اقتصاد نبود ضمن اینکه از حیث تکنولوژیک سرمایه و مدیریت در گذشته هم می توان عوامل عقب افتادگی کشور را بررسی کرد.

رحمانی فضلی گفت: ما در شرایط فعلی نمی توانیم بگوییم که وابستگی داریم و استقلال نداریم ضمن این که سرمایه، تکنولوژی و مدیریت را در اختیار داشته و بهترین منابع بازار داخلی و منطقه ای را داریم. لذا عوامل تاریخی عقب افتادگی از بین رفته است پس چرا به جایی می رسیم که رشد و عدد آن برای ما قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه عوامل عدم رشد و توسعه کشور را در شرایط فعلی می توان در سبک زندگی و مسایلی دیگر جستجو کرد یادآور شد: ما چرا به یکدیگر اعتقاد نداریم، چرا به سود منطقی قانع نیستم و چرا قانون گریزی می کنیم. در حال حاضر وقتی عوامل توسعه اقتصادی را کنار یکدیگر می گذاریم همگی آنها در کشور ما مهیا است. عوامل مفقوده عدم توسعه در کشور بستری است که خروجی آن رشد، توسعه و بهبود شرایط اقتصادی در آن محقق می شود.

وزیر کشور با تاکید بر این که اقتصادی که نتواند در بستر سلامت اخلاقی و اعتقادی حرکت کند دچار کندی می شود خاطرنشان کرد: اگر ما سرمایه اجتماعی در اختیار نداشته باشیم نمی توانیم فعالیت و کارمان را به درستی انجام بدهیم چرا تعداد زندانیان اقتصادی در کشور ما زیاد است و تخلفات چند هزاری در کشور به صورت عمد و غیرعمد انجام می شود. با این رویه در اقتصاد دچار مشکل خواهیم شد.

وی اضافه کرد: در حوزه تقویت سرمایه اجتماعی باید اقداماتی در راستای ایجاد وجدان اجتماعی و فردی صورت دهیم متاسفانه آمار طالق ها در کشور بالا رفته است و در حوزه بزهکاری 4-5 برابر حد استاندارد زندانی در کشور داریم لذا باید وجدان اجتماعی را در کشور نهادینه کرد و اول هم این موضوع را از بین مسئولانم و مدیران آغاز کرد. همان کشور استکباری آمریکا کارگرش کار می کند، استادش درس می دهد و وجدان اجتماعی آنها در قبال قانون پاسخگو است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه متولی افزایش سرمایه های اجتماعی و ایجاد بستر سلامت اخلاقی و اعتقادی در کشور روحانیت است، گفت: این موضوعات با پول حل نمی شود.

وزیر کشور افزود: به والله ما بدون نفت می توانیم به راحتی کشورمان را اداره کنیم چرا که منابع کم نداریم. سرایه لازم در کشور وجود دارد اما باید آن را هدایت کنیم. باید بتوانیم با عقل، اخلاق و عمل از آب، خاک و هوا تولید ثروت کنیم چرا که این کار را کرده اند و شده است.

وی درباره دنبال کردن نظام های سیاسی و امنیتی در وزارت کشور در دولت یازدهم اظهار کرد: امنیت در وزارت کشور در این دوره مبتنی بر رضایت مندی مردم، قانون و اخلاق خواهد بود که اگر محقق شود به توسعه و امنیت پایدار خواهیم رسید. بنده معتقدم مردم ناراضی تا یک زمان مشخص می توانند بر مبنای مباحث اعتقادی عمل کنند البته استثنا هم وجود دارد.

رحمانی فضلی عنوان کرد: در حوزه رضایتمندی کارآمدی برای ما در وزارت کشور بسیار اهمیت دارد. بحث توسعه محوری موضوع دیگری است که در وزارت کشور در این دوره مطرح است و می تواند در هماهنگی امور اقتصادی نقش مهمی ایفا کند. بر این اساس اگر استانداران فهم اقتصادی و توسعه ای داشته باشند می توانند در توسعه استان، بودجه بندی و پیشرفت آن نقش مهمی ایفا کرده و کار را تسهیل و روان کنند.

وزیر کشور گفت: در تولید تشویق و روانسازی آن و در مصرف کنترل و اقتصادی عمل کردن دو مبحث مهم و ضروری برای شرایط کنونی کشور است که روحانیت و ائمه جمعه اگر بخواهند می تواند این موضوعات را در کشور نهادینه کنند. لذا برنامه ریزی ها این خواهد بود. که به مسایل اقتصادی و توسعه ای اولویت داده و این موضوعات را دنبال کنیم. بنده در این جهت به سمت شما دست کمک دراز می کنم و برنامه دیدار با ائمه جمعه را دنبال خواهم کرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: در این راستا بنده آقای حجت الاسلام سید رضا اکرمی را به عنوان مشاور عالی خود در جهت افزایش ارتباط با ائمه جمعه و حوزه های علمیه قرار داده ام لذا موعظه ها و نظرات شما را از دل و جان می پذیرم.

وزیر کشور درباره انتخاب استانداران نیز گفت: ما در شرایط فعلی در معرض انتخاب استانداران هستیم. بنده در مجلس هم گفته ام استاندارانی می خواهیم که سابقه اعتدالی داشته باشند و از سوابق مفید برخوردار باشند به عنوان مثال فردی را به بنده معرفی کردند و گفتند 15سال سابقه کاری دارد بنده گفتم من ایشان را می شناسم اما هر جایی که بوده کار را خراب کرده است لذا نمی توان افرادی که سوابق غیرمفید دارند را به عنوان استاندار معرفی کرد تا 4دیگر کار را خراب کند.

وی اضافه کرد: استاندارانی می خواهیم که نگاه اقتصادی داشته باشند این به پاین معنا نیست که نگاه اجتماعی، امنیتی و سیاسی نداشته باشند از سوی دیگر استانداران باید پاک دست باشند، برنامه های دولت را قبول داشته و قانون گرا باشند. توصیه من این است که اگر می خواهید فردی را معرفی کنید افرادی را معرفی کنید که این شرایط را داشته باشند در غیر این صورت بنده به شما و نمایندگان افرادی را معرفی خواهم کرد و شما درباره آنها نظر بدهید.

رحمانی فضلی تصریح کرد: من می توانستم در اتاقم بنشینم و همچون گذشته استانداران را انتخاب کنم چون وزیر کشور باید در مجلس و هیات دولت در قبال استانداران پاسخگو باشد اما مبنای کار ما تعامل و انتخاب بهترین ها است.

وی یادآوری کرد: رئیس جمهور در دولت وزیران مختلف با گرایشات مختلفی را به کار گرفت و مجلس هم به آنها رای داد، بنده هم در انتخاب استانداران به همین شکل عمل خواهم کرد البته این موضوع کار ما را سخت تر می کند چون از دو طرف انتظاراتی وجود دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه در حال حاضر موضوع اقتصاد یکی از مهمترین مباحث است که رهبر معظم انقلاب درباره آن تاکید دارند گفت: این ملت و جمهوری اسلامی ایران باید در جایگاهی با شان لازم قرار گیرند و ارایه دهنده الگوی مناسب اقتصادی در جهان باشند.

پس از پایان اظهارات وزیر کشور یکی از ائمه جمعه سوالاتی را در خصوص اظهارات اخیر وزارت ارشاد، موضوع اعتدال و مصادره به مطلوب آن از سوی گروه های سیاسی و مساله تعیین فرمانداران مطرح کرد که رحمانی فضلی این گونه پاسخ داد: بعد از مطرح شدن سخنان وزیر ارشاد در رسانه ها درباره شیوه کاری در این وزارتخانه بنده صحبت هایی را با ایشان داشتم و از آقای جنتی سوالاتی را پرسیدم که وی گفت صحبت هایش در رسانه ها قلب شده است و رسانه ها بعضاً به خاطر جذب مخاطب و گرایشات سیاسی این گونه اقدامات را انجام می دهند لذا آقای جنتی را حتماً باید در جنین جلساتی دعوت کرده و نظراتشان را جویا شوید.

وی در خصوص مصادره به مطلوب جریان اعتدال از سوی برخی گروه های سیاسی اصلاح طلب نیز گفت: آقای روحانی مطرح کننده بحث اعتدال است و بارها درباره این موضوع پاسخ داده اند. از طرفی در انتخاب فرمانداران نیز بنده همین رویه انتخاب استانداران را دنبال خواهیم کرد.