به گزارش خبرگزاری مهر، مبتکران شرکت "للی" می گویند حیوانات می توانند حتی سریع از دامداران نحوه استفاده از این دستگاه شیردوشی روباتیک را بیاموزند.

روبات Astronaut 4 یکی از مجموعه سیستم های روباتیک مزرعه داری است که توسط شرکت کشاورزی "للی" ساخته شده است. سازندگان آن می گویند این دستگاه بخش بخش است و می توان آن را بر اساس نیازهای کشاورزی محلی پیکربندی کرد.

این روبات بر اساس اصولی کار می کند که در آن به جای کنترل شیردوشی توسط روبات یا دامدار، خود گاو کنترل شیردوشی را بر عهده می گیرد.

سیستم Astronaut 4 به سادگی هرچه تمام تر برای استفاده گاو ساخته شده است. در این شیوه گاو بدون هیچگونه چرخش و حمایتی – دو مساله نفرت انگیز برای گاو- به طور مستقیم وارد جایگاه شیردوشی می شود.



این شیوه به گاو می آموزد تا سریع تر استفاده از دستگاه را بیاموزد، استرس گاو را کاهش دهد و دشواری های ایستگاه شیر دوشی را کم می کند.

مبتکران این سیستم آن را به گونه ای طراحی کرده اند که گاو سریع نحوه استفاده و ورود به ایستگاه شیردوشی را می آموزد.