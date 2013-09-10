۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۴۴

سومین نمایشگاه تخصصی الکامب غرب استان تهران در شهریار برپا می شود

شهریار - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه تخصصی الکامب ( الکترونیک، کامپیوتر، بانکداری نوین ) غرب استان تهران به مرکزیت شهرستان شهریار برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تخصصی الکامب غرب استان تهران برای سومین بار و به صورت متمرکز در شهرستان شهریار برپا می شود، این نمایشگاه از تاریخ 6 الی 10 آبان ماه سالجاری به مدت پنج روز از ساعت 10 الی 19 آماده استقبال از علاقمندان است.

نمایشگاه مذکور همچون سالهای گذشته با همکاری فرمانداری، شهرداری، شورای شهر، جهاد کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت در رشته های الکترونیک، کامپیوتر و بانکداری الکترونیک برگزار می شود.

هدف از برپایی این نمایشگاه، آشنایی شهروندان به خصوص جوانان و نوجوانان با جدیدترین دستاوردهای علمی و روز دنیا در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار است که موسسات و شرکتهای مختلف در این زمینه به ارائه دستاوردهای خود می پردازند.

در این نمایشگاه همچنین انواع لپ تاپ، نت بوک، دوربین، موبایل، نرم افزارهای حسابداری و ... با قیمت ویژه و تخفیف به شهروندان و بازدیدکنندگان ارائه می شود.

مسئولان برپایی سومین نمایشگاه تخصصی الکامب غرب استان تهران از تمامی شهروندان دعوت کردند که از این نمایشگاه بازدید کرده و با دستاوردهای روز رایانه ای و دیجیتالی آشنا شوند.

همچنین با توجه به محدودیت موجود در تعداد غرفه ها، از علاقمندان درخواست می شود جهت ثبت نام و رزرو غرفه، هرچه سریعتر به سایت  www.shahryarelecomp.ir مراجعه کنند، متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 65252521 تماس بگیرند یا به سایت مذکور مراجعه کنند.

مکان برگزاری این نمایشگاه در شهریار، خیابان کرشته، مصلی سابق واقع است.

