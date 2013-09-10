ائمه جماعات می توانند بسیاری از مشکلات فرهنگی موجود در دانشگاهها را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی مستاجران صبح سه شنبه در نشست تخصصی ائمه جماعات دانشگاههای غرب کشور در محل دانشگاه لرستان اظهار داشت: در این نشست دو روزه پنج استان کرمانشاه، همدان، ایلام، لرستان و اصفهان حضور دارند.

وی با اشاره به حضور 100 نفر از ائمه جماعات دانشگاهای یاد شده در این نشست بیان داشت: اولین بار است که چنین نشستی ویژه ائمه جماعات خوابگاههای دانشجویی به صورت تخصصی برگزار می شود.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه برگزاری این نشست با هماهنگی دفتر مرکزی نهاد رهبری در دانشگاهها صورت گرفته است، بیان داشت: برای برگزاری این نشست تخصصی چندین جلسه کارشناسی برگزار شده است.

حجت الاسلام مستاجران با بیان اینکه برگزاری این نشست ها در راستای توجه ویژه به فعالیت ائمه جماعات در دانشگاههاست، افزود: متاسفانه تاکنون آنطور که شایسته است به فعالیت ائمه جماعات توجه نشده است.

وی برگزاری این نشست را در راستای توجه ویژه به جایگاه ائمه جماعات دانشگاهها دانست و بیان داشت: ائمه جماعات در دانشگاهها می توانند متناسب با نیاز دانشجویان مباحث را مطرح کرده و بسیاری از مشکلات فرهنگی که ما در دانشگاهها مشاهده می کنیم را حل کنند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان افزود: همچنین ائمه جماعات آسیب ها و ناهنجاریهایی که در حوزه مباحث دینی در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی وجود دارد را می توانند رفع کنند.

حجت الاسلام مستاجران با بیان اینکه برگزاری این نشست تخصصی بر اساس نیاز سنجی و کار پژوهشی صورت گرفته است، افزود: در نظر داریم در آینده این کار پژوهشی را به صورت کتابچه منتشر کنیم.

وی خواستار برنامه ریزی برای برگزاری این نشست های تخصصی به صورت منطقه ای در همه مناطق کشور شد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان افزود: با توجه به شروع دولت جدید و سیاستهای دولت فضای دانشگاهها به سمتی می رود که روحانیون و ائمه جماعات باید نقش جدی تر و فعال تری داشته باشند.