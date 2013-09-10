«مدیریت موفقیت آمیز زمان» مجوز چاپ گرفت

سارا مسلم‌آذر یکی از مترجمان این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:‌ «کتاب مدیریت موفقیت‌آمیز زمان» کتابی کاربردی و در عین حال علمی برای مدیریت زمان در مقاطع مختلف از جمله زندگی شخصی و کاری است. این اثر نیازهای تمام افراد در هر موقعیت شغلی با هر نوع مشغله کاری را برطرف خواهد کرد.

وی افزود: بخش اول کتاب درباره اهداف سازمانی است و در بخش دوم ارزیابی نحوه مدیریت افراد مورد بررسی قرار گرفته است. افراد می‌توانند با خواندن این بخش از کتاب به خوبی متوجه شوند. در چه سطحی از مدیریت زمان قرار دارند. نویسنده در بخش سوم روش‌های هدف گذاری را تبیین کرده و دربخش چهارم هم ابزارهایی را برای اولویت بندی فعالیت‌ها معرفی کرده است. در بخش پنجم هم نحوه مدیریت وقفه‌های زمانی و در پایان هم مدیریت به تعویق انداختن کارها ارائه شده است که افراد می‌توانند با بهره گیری از روش‌های کارآمد مدیریت زمان، مشکلات مدیریتی خود را به شکل موثر و موفقیت آمیز حل کنند.

این مترجم در ادامه گفت: ترجمه این کتاب را به صورت مشترک و دو نفره، امسال به پایان رساندیم و آن را به انتشارات منتشران اندیشه تحویل دادیم. نویسنده اثر یک مدرس معروف در کشور انگلستان است و مبانی مختلف مدیریت را تدریس می‌کند. این کتاب قرار است با 100 صفحه وارد بازار نشر شود.