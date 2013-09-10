آغاز همایش ملی کرم ابریشم در مینودشت/ افتتاح مرکز تحقیقات ابریشم

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب عنابستانی فرماندار مینودشت صبح سه شنبه در این همایش در هتل قصر مینودشت افزود: قابلیت ها و پتانسیل های فراوانی در مینودشت وجود دارد که کرم ابریشم سرآمد آن است.

وی اظهار داشت: شهرستان مینودشت در زمینه پرورش کرم ابریشم رتبه اول کشور را داراست و گلستان نیز در این حوزه رتبه دوم کشور را داراست.

وی با اشاره به برگزاری همایش گفت: درصددیم تا پتانسیل ها وقابلیتهای نهفته را معرفی کنیم و آموزش، تحقیقات مهمترین هدف این همایش است و در کنار این همایش، مراحل پرورش و تولید کرم ابریشم بصورت سنتی به نمایش درآمدهاست.

فرماندار مینودشت، ایجاد خودباوری در نوغانداران و مسئولان را مهمترین هدف بیان کرد و گفت: ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و اشتغالزایی از دیگر اهداف است تا در پرورش کرم ابریشم بصورت نوین دست داشته باشیم.

وی شناخت پتانسیل های موجود در اراضی شیبدار برای ایجاد توسکتسان از دیگر اهداف است.

ایجاد تعاونی نوغانداران

وی عنوان کرد: در کنار همایش تعاونی نوغانداران با هیئت مدیره و مدیرعامل جدید و مرکز تحقیقات کرم ابریشم نیز در مینودشت دایر می شود.

معاون استاندار گلستان نیز در این همایش گفت: گلستان از نعمتهای زیادی برخوردار است که از موضوعات مهم چرخه تولید، درنظر گرفتن توانمندی و توانمندسازی روستاها است.

علی اکبر سوخت سرایی بیان داشت: جهاد کشاورزی دراین راستا طرح هایی داده است و در تلاشیم بصورت صنعتی در این عرصه پیش برویم.

وی اظهار داشت: این صنعت از همان مرحله اولیه ارزش افزوده دارد و هر چه به مراحل دیگر نزدیک شویم، ارزش افزوده آن بیشتر می شود.

وی عنوان کرد: بهره وری بیشتر دراین صنعت نیاز به فناوریهای تولید دارد و در سه سال اخیر حمایتهایی از این صنعت انجام شده است.

سید نصیر سیدمحمدی رئیس جهاد کشاورزی گلستان نیز عنوان کرد: در همایش گذشته با اینکه اولین همایش ابریشم در منطقه بود، نتایجی خوبی در سطح استان داشت.

وی اظهار داشت: هشت هزار جعبه تخم نوغان حاصل پرورش کرم ابریشم استان است درحالیکه در سال 89 حدود 260 جعه تخم نوغان در استان توزیع شد که کمترین عملکرد را در استان داشتیم.

سیدمحمدی بیان داشت: در سال 92 حدود چهار هزار و 100 جعبه تخم نوغان در استان بین نوغانداران توزیع شد.

وی به تفاهمنامه منعقد شده بین جهاد، مرکز تحقیقات و مرکز کرم ابریشم اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات ایران باید در این راستا پیش بینی کند و در زمینه توت که 60 تا 70 رقم دارد، نیز همکاری لازم داشته باشد.

افتتاح مرکز تحقیقات ابریشم

وی گفت: امروز مرکز تحقیقات ابریشم در استان افتتاح می شود و ایجاد مرکز تحقیقات علمی در کشور از دیگر بخش های تفاهمنامه بوده است.

سیدنصیر سیدمحمدی با تاکید بر ایجاد باغستان متمرکز توت گفت: باغستانهای موجود بصورت پراکنده در استان وجود دارند و با توجه به اقلیم استان می توان ارقام باغی متنوع توسعه داد.

وی یادآورشد: 110 هزار هکتار اراضی شیبدار در استان وجود دارد که می توان در این اراضی نوغانداری و تاکستان ایجاد کرد.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان گفت: معمولا پرورش کرم ابریشم در انبار و یا داخل منازل انجام می شود که مشکلاتی را برای تولید کنندگان ایجاد می کند.

این همایش یکروزه است.