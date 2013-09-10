تعامل مسجد جامعی با دولت نقطه قوت شورا و شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله شجاع پوریان در دومین جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: درجه اهمیت شورا در پایه‌ای است که چندین اصل قانون اساسی را به خود اختصاص داده است، اما به رغم این همه تاکید و منزلت آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. امروز شوراها با چالش‌های اساسی مواجه‌اند که در این مجال اندک تنها به دو مورد آن اشاره می‌کنم.

وی افزود: شوراها نماد واقعی سپردن اداره امور مردم به دست خویش هستند. شورای یک نهاد ملی و شهری است که نزدیکترین ارتباط و تماس را با مردم دارد. از این روی انتظار می‌رود که بیشترین سهم و نقش را در اداره محلی امور شهروندان به عهده گیرد اما متاسفانه روحیه تمرکزگرایی و حرص حفظ قدرت دولتی عملا شوراها را به نهادی تشریفاتی و بی‌اثر بدل کرده است که قدرت چندانی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: چالش‌های جدی فراروی شوراها است که به شدت از قدرت تاثیرگذاری آنها کاسته به یقین برای کارآمد کردن شورا که مجلسی محلی و شهری قلمداد شده است، از یک سو نیاز فوری به قوانین و رفع خلأهای قانونی دارد و از سوی دیگر نیاز مبرم به افزایش اختیارات و اقتدار قانونی و حقوقی شوراهاست که این مهم با شکل‌گیری شوراهای فرادستی توانمند از جمله شورای عالی استان‌ها شدنی است.

وی ادامه داد: ارتباط و تعامل آقای مسجد جامعی با هیئت دولت نقطه قوتی برای شورای چهارم و شهرداری تهران است که می‌تواند در تنظیم روابط دولت و شورا مؤثر باشد. خلأیی که در گذشته خسارات هنگفتی به پایتخت وارد کرده است.

وی افزود: همچنین از جانب خویش و نمایندگان شورا به ویژه همفکران خود به آقای قالیباف که برای سومین دوره متوالی شانس خدمتگزاری به مردم شریف تهران را پیدا کرده‌اند، تبریک می‌گوید و آمادگی خویش را برای تعامل سازنده و متقابل و کمک همه جانبه به وی برای پیشبرد بهتر امور اعلام می‌کند.

وی گفت: فراموش نکنیم اگر شهردار تهران برگزیده یک گروه هم باشد زمانی موفق خواهد بود که از حمایت همه نمایندگان شورا برخوردار شود چرا که بار سنگین مدیریت و اداره کلان شهر تهران جزو همگرایی، تفاهم، تعامل و همکاری و احترام متقابل ممکن نیست.