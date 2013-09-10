علی غیاثی ندوشن مدیر انجمن خیرین کتابخانه‌ساز و مدیرکل مشارکت‌ها و شهرداری‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: همان گونه که خیرین مدرسه‌ساز در کشور هرساله برنامه‌ها و جشنواره‌هایی دارند، برای خیّرین کتابخانه‌ساز هم برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. از سال گذشته تا امروز که انجمن‌های خیّرین کتابخانه‌ساز در استان‌های مختلف کشور شکل گرفتند، استان زنجان برای برگزاری اولین جشنواره استانی در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: ما در زمینه خیرین کتابخانه‌ساز یک جشنواره کشوری داریم که قرار است در تهران برگزار شود و یک جشنواره استانی پایه‌گذاری کرده‌ایم که اولین دوره‌اش در زنجان خواهد بود. به این ترتیب و با اعلام آمادگی زنجان، اولین جشنواره خیرین استانی کتابخانه‌ساز در این استان برگزار خواهد شد. با توجه به قول‌های مساعدی که تعدادی از خیرین برای ساخت و تجهیز کتابخانه‌های زنجان و دیگر استان‌ها داده‌اند، قرار است این جشنواره به یک رقابت فرهنگی بین خیرین و علاقه‌مندان فرهنگ‌سازی تبدیل شود.

مدیر انجمن خیرین کتابخانه‌ساز ادامه داد: در این جشنواره همچنین از خیرینی که پیش از این در استان زنجان، اقدام به کتابخانه‌سازی کرده‌اند، تقدیر به عمل خواهد آمد. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم در این جشنواره نقش حمایت‌گر و پیشتیبان را دارد.