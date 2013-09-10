به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی با صدور پیامی ضمن محکومیت تهدیدات آمریکا جهت حمله به سوریه عنوان کرد:‌ بعد از جنگ جهانى اوّل و دوم و ويران شدن بخش مهمى از دنياى غرب و كشته شدن ده‌ها ميليون نفر و مجروح شدن ده‌ها ميليون ديگر، غربى‌ها كوشيدند سازمان‌هايى تأسيس كنند كه در آينده از تكرار آن جنايات و وحشى‌گرى‌ها جلوگيرى كند و مقرر شد هيچ جنگى در جهان بدون اذن آن سازمان‌ها انجام نگيرد هرچند سعى كردند از طريق حق وتو و شگردهاى ديگرى مانند آن، سازمان‌هاى مزبور را در چنبره منافع خود بگيرند.



در ادامه آمده است: جالب اين‌كه اكنون كار اين زورمندان به جايى رسيده كه حتى آن سازمان‌هاى نيم بند را نيز قبول ندارند و رسمآ خودشان تصميم مى‌گيرند از آن طرف دنيا لشكركشى كرده و در اين طرف دنيا كشورى را كه در مسير منافع نامشروع آنها نيست مى‌خواهند بكوبند؛ يعنى درست بازگشت به قانون جنگل!



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه این پیام آورده است: گاه مى‌گويند بايد كنگره يا مجلس قانونگزارى ما آن را تصويب كند، كسى نيست سؤال كند مجالس قانونگذارى شما چه حقى دارند كه به بهانه‌هاى واهى درباره غير كشورشان تصميم بگيرند؟ اين حق را چه كسى به آنها داده؟ مى‌گويند دولت سوريه بر ضدّ مردمش بمب شيميايى به كار گرفته و بايد مجازات شود؛ به فرض كه چنين باشد، بايد بازرسانى بروند و تحقيق كنند و در يك دادگاه جهانى محاكمه و سپس مجازات شود، شما هم شاهد هستيد و هم قاضى و هم مجرى مطابق كدام قانون؟ راستى حيرت‌آور است!



در ادامه این پیام آمده است: سابقآ براى اين كارها دو سه كشور اروپايى با آمريكا دست به دست هم مى‌دادند و نامش را مى‌گذاشتند اجماع جهانى، اكنون آن هم به حاشيه رانده شده و آمريكا به تنهايى مى‌خواهد درباره كشورهاى ديگر جهان تصميم بگيرد، آن هم به بهانه‌هاى واهى، به عقيده ما اين بزرگترين رسوايى عصر ماست.



این مرجع تقلید در ادامه با طرح این سوال که چرا مجامع جهانى اعتراض نمى‌كنند؟ چرا اين دولت زورگو را به پاى ميز محاكمه نمى‌كشند؟ تاکید کرد: چون مى‌ترسند يا منافعى دارند، تهديد و ارعاب كشورهاى ديگر جهان تا چه رسد به اقدام علمى بر ضد آنها جرم است، بايد رئيس جمهور آمريكا به پاى ميز محاكمه كشيده شود .و از آنها رسواتر بعضى از دولت‌هاى عربى يا ظاهرآ اسلامى مانند يك عروسك در دست اين خيمه‌شب‌بازان هستند كه در مسير تخريب كشورهاى اسلامى به آنها كمك مى‌كنند؛ راستى اگر اعتقادى به خدا دارند چه جوابى در پيشگاه خدا فكر كرده‌اند.



در پایان پیام آمده است: آيا علماى اسلام وظيفه ندارند كه يك صدا بر سر آنها فرياد زنند و اعمال جنايتكارانه آن قلدرها و عوامل خودفروخته آنها را محكوم كنند و ملت‌هاى اسلامى را به قيام عمومى بر ضدّ آنها دعوت كنند.ما معتقديم سرانجام دست قدرت خداوند از آستين عدالت بيرون خواهد آمد و از اين ظالمان بى‌منطق خونخوار انتقام خواهد گرفت.