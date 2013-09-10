ترکیه برای حمله به سوریه لحظه شماری می کند/ تظاهرات ضد دولتی در هاتای و استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، در جریان درگیری میان معترضان به سیاست های رجب طیب اردوغان و نیروهای امنیتی در نیمه شب گذشته در استان هاتای یک نفر کشته و دهها فرد دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش از زمان آغاز ناآرامی ها در ترکیه از اواخر ماه مه تاکنون 5 نفر کشته، چهار هزار نفر زخمی و 4 هزار و 900 فرد دیگر بازداشت شدند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که تظاهرات روز گذشته صدها معترض در شهر استانبول که به نشانه اعتراض به اقدامات خشونت بار پلیس برگزار شد، به خشونت کشیده شد.

این تظاهرات به دلیل آنکه در جریان درگیری ژوئن گذشته در پارک گزی استانبول "برکین الوان" نوجوان 14 ساله به کما رفت، برگزار شد. با وجود این، پلیس روز گذشته بار دیگر از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش برای متفرق کردن جمعیت مخالفان استفاده کرد و معترضان نیز به سوی نیروهای امنیتی سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب کردند.

پس از آنکه پلیس تظاهرات معترضان را غیرقانونی خواند و مانع ورود معترضان به محوطه دادگاه استانبول شد، کاربران اینترنت در شبکه احتماعی توئیتر به انتقاد از سیاست های اردوغان پرداخته و خواستار مجازات افسرانی شدند که در زخمی شدن نوجوان 14 ساله نقش داشتند.

خبر دیگر اینکه احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با شبکه "هبرترک" بار دیگر ادعاهای نخ نما شده خود را درباره استفاده دولت بشار اسد از تسلیحات شیمیایی در ماه گذشته در نزدیکی دمشق تکرار کرد و در اظهاراتی ضد سوری مدعی شد: دادن چند ماه زمان به دولت اسد به معنای دادن چراغ سبز برای کشتار بیشتر بوده و این مسئله باعث کشته شدن افراد بیشتری می شود.

با وجود حمایت صریح ترکیه از گروههای مسلح از جمله جبهه تروریستی النصره، وزیر خارجه ترکیه مدعی تلاش آنکارا برای میانجیگری میان دولت اسد و مخالفین سوری و حمایت نکردن ترکیه از جبهه النصره شد و در عین حال از سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی به عنوان یک تهدید یاد کرد و بر لزوم حمله نظامی فوری به این کشور تاکید کرد.