نظارت تصویری 28 محور ارتباطی آذربایجان غربی

بابک طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نصب 16 دستگاه نظارتی در شریانهای ارتباطی آذربایجان غربی خبر داد و افزود: 12 دوربین نظارت تصویری نیز نصب شده بوده که هم اکنون 28 محور استان توسط مرکز مدیریت راههای استان رصد می شود، همچنین در این محورهای سامانه تردد شمار الکترونیکی نصب شده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از توانمندیهای بخش خصوصی، اظهار داشت: مرکز مدیریت راههای استان کانون جمع آوری لحظه ای وضعیت تردد در محورها بوده و مسئول شناسایی وقایع و رفع مشکلات به هنگام بروز وقایع و پیشگیری از حوادث با ثبت تخلفات و اعلام به مراجع قانونی برای برخورد با مجرمان است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 3.1 درصد ترافیک کشور در استان ثبت می شود، ادامه داد: این در حالی است که استان در بحث تخلفات رانندگی سهم 4 درصدی به خود اختصاص داده که این میزان 30 درصد بیش از میانگین کشوری است.

ثبت تخلف 35 درصد خودروهای عبوری از محورهای آذربایجان غربی

طالبی با بیان اینکه در بین تخلفات ثبت شده فاصله غیر مجاز 4 درصد، سبقت غیر مجاز 7 درصد و سرعت غیر مجاز 3 درصد را به خود اختصاص داده اند، اعلام کرد: از کل ترافیک عبوری از محورهای ارتباطی آذربایجان غربی 35 درصد تخلف راهنمایی و رانندگی انجام می دهند.

وی بر لزوم توسعه زیر ساختها و نرم افزارهای پیش بینی وقوع تصادفات رانندگی در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی تاکید و عنوان کرد: همچنین توسعه بسترهاي عبور و مرور ناوگان‌ هاي ترانزيتي از استان با توجه به همجواری با 3 کشور و دروازه ورود ایران به اروپا ضروری است.

جمع آوری اطلاعات ایمنی جاده های آذربایجان غربی

وی با اشاره به اجراي طرح‌هاي ايمني در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی شامل ارتقاي ايمنی موتورسواران، عابران پياده، سرنشين، وانت‌بارها و ايمن‌سازي مدارس حاشیه راهها، ادامه داد: بهره گیری از سيستم در حال حرکت و برنامه‌هاي مديريت سرعت نیز اجرایی می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی گفت: اجرای طرح جمع آوری مدیریت اطلاعات ایمنی در محورهای مواصلاتی و تصادفات جاده ای، دایر کردن مرکز GIS حمل و نقل و ایمنی، توسعه ITS در جاده ها و استفاده از فناوری های نوین در مدیریت و نظارت بر وضعیت ایمنی و ترافیک از جمله اقدامات انجام شده در راستای افزایش ایمنی تردد در محورها بود.