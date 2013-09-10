آتش سوزی پارک ملی گلستان اطفا شد

قاسم سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آتش سوزی نقطه ای که روز گذشته آغاز شد با تلاش نیروهای محیط زیست و محیطبانان اطفاء شد.
وی اظهار داشت: خسارت وارده و جزئیات این حادثه در دست بررسی است.
سمیعی یادآورشد: خوشبختانه در دیگر مناطق و عرصه های طبیعی استان در روزهای اخیر گزارش آتش سوزی اعلام نشده است.
مدیرکل میرایت بحران گلستان با بیان اینکه وضعیت عرصه های طبیعی استان در حال حاضر عادی است، گفت: نفوذ سامانه بارشی در روزهای آتی برخی مشکلات را در این عرصه ها کاهش می دهد.
گلستان 451 هزار هکتار جنگل و 862 هزار هکتار مرتع دارد.
نظر شما