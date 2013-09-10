گزارش تازه بانک مرکزی از قیمت مواد خوراکی/ تخم مرغ در یک هفته 6.7 درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 1392/6/15 را اعلام کرد. بر اساس این گزارش در هفته مورد بررسی، در گروه لبنیات قیمت پنیر و شیر پاستوریزه افزایش جزئی یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ افزایش داشت و شانه ای 88000 الی 110000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود و لوبیا چیتی اندکی کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعددی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت هلو ثابت بود. بهای خربزه کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای سیب زمینی، پیاز و سبزی های برگی کاهش جزئی ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ اندکی افزایش داشت.

در هفته مورد بررسی، قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

گروه های مواد خوراکی

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل 0.3 درصد، پنیرپاستوریزه 0.8 درصد و شیر پاستوریزه 0.5 درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 6.7 درصد افزایش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود و لوبیا چیتی به ترتیب معادل 0.3 درصد و 0.1 درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت هلو ثابت بود. بهای خربزه معادل 1.3 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.7 درصد تا 8.6 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای سیب زمینی معادل 0.9 درصد، پیاز 0.3 درصد و سبزی های برگی 0.4 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.3 درصد تا 10.3 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ معادل 0.6 درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی، بهای قند، شکر، چای خارجی و انوع روغن نباتی ثابت بود.

تغییرات قیمتی در یکسال

براساس این گزارش متوسط قیمت گروه لبنیات در هفته منتهی به 15 شهریورماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.3 درصد، تخم مرغ 52.6 درصد، گروه برنج 69.8 درصد،حبوبات 87.3 درصد، میوه های تازه 68.2 درصد، سبزی های تازه 91.4 درصد، گوشت قرمز 38.2 درصد، گوشت مرغ 21.4 درصد، قند و شکر 41.1 درصد، چای 91.4 درصد و روغن نباتی 57.8 درصد افزایش داشته است.

جدول متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران

(هفته منتهی به 15 شهریورماه 92)