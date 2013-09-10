بازار ایران قابلیت زیادی برای سرمایه گذاری دارد

ایگور جومار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحریمهای اعمال شده در خصوص ایران و اینکه آیا این تحریمها سدی در برابر سرمایه گذاری آنها بوده یا نه افزود: مشکلات همه جا هست اما اگر هدف مشخصی در پیش باشد مشکلات و تحریمها نمی تواند جلوی مارا بگیرد، ضمن اینکه بازار ایران بازار به لحاظ جذب سرمایه گذار پتانسیل و قابلیت بالایی دارد.

وی با اشاره به افتتاح فاز اول کارخانه تولید سیگارت ایران و کراواسی در ساری گفت: بسیار خوشحالم که کارخانه سیگارت سازی باب همکاری اقتصادی کرواسی با ایران را گشود و دلیل اصلی سرمایه گذاری شرکت تی دی آر در ایران بزرگ بودن و گستردگی بازار مصرف سیگار ایران است.

جوماز میزان سرمایه گذاری این پروژه را سکرت بیان کرد و گفت: به دلیل بزرگی کار میزان سرمایه گذاری کشور کرواسی را نمی توانیم بیان کنیم، اما ایران پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری دارد.

ایگور جوماز در خصوص کارخانه سیگار سازی مشترک بین دو کشور گفت: این پروژه از 5 سال پیش شروع شده و با وجود سختیهای زیاد و آب و هوای مازندران نتیجه پنج سال سختی اکنون به بار نشسته وشاهد بهره برداری از آن هستیم.

وی بیان داشت: در این کارخانه 1 خط تولید و بسته بندی راه اندازی شده که شامل دستگاه تغذیه و بسته بندی می شود و میزان دو هزار و 300 کیلوگرم سیگار در یک شیفت کاری هشت ساعته تولید و بسته بندی می کند.

جوماز در خصوص پیشرفت و ادامه همکاری با ایران گفت:خط دوم تولید همراه با سال نو میلادی افتتاح و با آغاز سال نو ایرانی نصب خواهد شد که میزان تولید به چهار هزار و 600 کیلو در روز خواهد رسید.

وی افزود: همچنین در این خط تولید از ماشین آلات ساخت آلمان و مواد بسته بندی ساخت ایتالیا و با کیفیت اسلیم نانو که برای اولین بار در ایران استفاده میشود به کار گیری شده است.