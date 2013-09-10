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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

شهردار صالح شهر ابقا شد

شهردار صالح شهر ابقا شد

گتوند - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر و روستای صالح شهر از ابقای شهردار پیشین این شهر خبر داد.

محمد بلیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نخستین نشست شورای اسلامی شهر صالح شهر، اردشیر رستمی با پنج رای موافق به‌ عنوان شهردار صالح شهر ابقا شد.

بلیوند افزود: تجربه، سخت کوشی، جدیت و همچنین تعامل با مردم و مسئولان از عمده ترین شاخص های تصمیم شورای اسلامی شهرصالح شهر در ابقای شهردار بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر صالح شهر افزود: آمادگی شورای چهارم برای همراهی و همکاری مردم و شوراهای گذشته به عنوان تجربه مدیریت برای پیشبرد امورات و توسعه شهر صالح شهر به شمار می آیند.

کد مطلب 2132831

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