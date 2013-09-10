محمد بلیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نخستین نشست شورای اسلامی شهر صالح شهر، اردشیر رستمی با پنج رای موافق به‌ عنوان شهردار صالح شهر ابقا شد.



بلیوند افزود: تجربه، سخت کوشی، جدیت و همچنین تعامل با مردم و مسئولان از عمده ترین شاخص های تصمیم شورای اسلامی شهرصالح شهر در ابقای شهردار بوده است.



عضو شورای اسلامی شهر صالح شهر افزود: آمادگی شورای چهارم برای همراهی و همکاری مردم و شوراهای گذشته به عنوان تجربه مدیریت برای پیشبرد امورات و توسعه شهر صالح شهر به شمار می آیند.