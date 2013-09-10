به گزارش خبرنگار مهر، پس از گمانه زنی رسانه‌ها طی دو ماه اخیر و رایزنی‌های گسترده سیاسیون برای تعیین استاندار جدید، روز گذشته مجمع نمایندگان استان به دیدار وزیر کشور رفتند تا گزینه‌های خود را روی میز رحمانی فضلی بگذارند.

معرفی هفت گزینه به وزارت کشور

به گفته غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب گچساران و باشت در مجلس، در این نشست هفت نفر از نیروهای متعهد، انقلابی و معتقد به نظام و ولی فقیه و البته بومی کهگیلویه و بویراحمد از سوی مجمع نمایندگان به وزیر کشور برای مسئولیت استانداری استان پیشنهاد شد.

وی افزود: هفت گزینه پیشنهادی نمایندگان از فرزندان این استان بوده که در عرصه های مختلف سیاسی، علمی و ... حضور موثری دارند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: این استان از قابلیت و پتانسیل‌های بالایی برای توسعه یافتگی بهره می برد که با تکیه بر مدیران توانمند، متخصص و آشنا با فرهنگ این دیار می توان گام های موثری برداشت.

وی تصریح کرد: بی شک همکاری مردم، همدلی و تعامل مسئولان با یکدیگر راه توسعه استان را تسریع خواهد بخشید.

توافق مجمع نمایندگان و وزرات کشور بر روی موسی خادمی

با این حال به گفته غلام محمد زارعی نماینده بویراحمد و دنا در مجلس، مجمع نمایندگان استان و وزارت کشور بر روی دکتر موسی خادمی به توافق رسیده اند.

وی گفت: آقایان سید باقر موسوی، موسی خادمی، جهانگیر حبیبی، خداداد غریب‌ور، رمضان‌زاده، فتاح محمدی، غلامرضا پناه پیشنهاد شدند که وزارت کشور از ما درخواست کرد تا میان گزینه‌ها فردی که در استانداری‌ها سابقه داشته معرفی شود و به طور مشترک موسی خادمی را مطرح کردیم و در نهایت کارگروه وزارت کشور با توجه به سوابق آقای خادمی به ما اعلام کرد که ایشان باید اولویت اول باشند.

زارعی افزود: آقای خادمی فرد توانمندی است و امید است با نهایی شدن روند استانداری ایشان، وی بتواند با توجه به تجارب ارزشمند خود، به استان کمک کند.

خادمی به هیئت دولت معرفی می‌شود

بر این اساس به احتمال زیاد این گزینه فردا در جلسه هیئت دولت معرفی و به رای گذاشته شود.

موسی خادمی در صورت رای اعتماد هیئت دولت 18مین استاندار کهگیلویه و بویراحمد پس از انقلاب می شود.

وی که بومی استان است، دارای دکترای استراتژیک و سوابقی همچون معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در دوران اصلاحات، معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر در دولت اصلاحات، مدیر عامل موسسه علوم تحقیقات کشور و عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور تهران است.

از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون 17 نفر بر مسند استانداری کهگیلویه و بویراحمد تکیه زده‌اند و هرکدام به اندازه توان سنگی از جلوی پای توسعه استان برداشتند.

با این حال و به رغم همه تلاشهای استانداران گذشته هنوز کهگیلویه وبویراحمد در ردیف آخرین استان‌های در حال توسعه است و غبار محرومیت همچنان بر چهره زیبای آن هویداست.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا 18مین استاندار کهگیلویه و وبویراحمد و دولت امید و تدبیر می تواند کهگیلویه و بویراحمد را پس از سه دهه از بن بست توسعه نیافتگی خارج کند.