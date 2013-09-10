اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي از طريق پرتال سازمان سنجش به دانشگاه‌هاي محل قبولي اعلام شده است و داوطلبانی كه نام آنها در فهرست قبول‌شدگان موجود است مي‌توانند با ارائه مدارك لازم جهت ثبت‌نام حداكثر تا روز چهارشنبه 27 شهریور به دانشگاه محل قبولي مراجعه و فرآيند ثبت نام خود را آغاز کنند.

پذیرفته شدگان باید مدارک زیر را برای ثبت نام ارائه دهند.

اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي (ليسانس) قيد شده باشد و يك برگ فتوكپي آن.

اصل معرفي‌نامه تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) با توجه به مفاد آيين‌نامه ارائه تسهيلات برگزيدگان علمي براي ورود به مقطع بالاتر به شماره 22354/و مورخ 91/3/2 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. معرفي نامه داوطلب بايد به صورت كامل مطابق با نمونه ارائه شده در سايت اينترنتي سازمان در سر برگ دانشگاه تكميل، تاييد و مهر شده باشد.

پذيرفته شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) نیستند. لازم است اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارشناسي (ليسانس) با محتواي فرم شماره (1) را ارائه کنند كه در آن قيد شده باشد اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري فتوكپي از تمام صفحات آن‌ها

شش قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري

برادراني كه با توجه به ضوابط پس از ثبت‌نام در آن موسسه آموزش عالي براي آنان معافيت تحصيلي صادر می شود باید 12 قطعه عكس 4*3 ارائه کنند.

مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنماي شماره‌‌يك آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1392 مشخص كند (براي برادران)

حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.

پذيرفته شدگان لازم است حداكثر تا تاريخ 31 شهریورماه فارغ‌التحصيل شوند، بديهي است از ثبت‌نام كساني كه تا تاريخ 31 شهریور فارغ‌التحصيل نمي‌شوند، ممانعت به عمل خواهد آمد.

در هر زمان هرگونه مغايرتي در خصوص وضعيت فرد پذيرفته شده برخلاف آيين‌نامه شماره 22354/و مورخ 91/3/2 و مصوبات مربوطه مشخص شود، ثبت‌نام وي لغو خواهد شد و سازمان و دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال آن نخواهند داشت.

3ـ عدم مراجعه در زمان تعيين شده به منزله انصراف بوده و اين سازمان و دانشگاه محل قبولي هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهند داشت.