هشتمین جشنواره تعاونی های برتر آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر این جشنواره قبل از ظهر سه شنبه در این جشنواره با اشاره به این مطلب که تعاون محور اصلی توسعه متوازن در تمامی بخش های مختلف جامعه است ، گفت: مشارکت دهی مردم و افزایش سهم حضور آنها در بخش های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و نیز سیاسی از دستاوردهای مهم استقرار مقوله تعاون در جامعه محسوب می شود.

علی عزیزی افزود: هشتمین جشنواره تعاونی های برتر آذربایجان شرقی به صورت المپیادی و در نه مرحله تخصصی و نیز 21 گرایش مختلفی همچون : تولیدی ، توزیعی ، مصرف ، علمی ، پژوهشی ، اعتباری ، خدماتی ، دانش بنیان ، کارآفرینی ، کشاورزی برگزار شده است.

وی یادآور شد: تعداد 341 تشکل تعاونی فعال از شهرستان های مختلف آذربایجان شرقی برای حضور در این جشنواره ثبت نام کرده بودند که شهرستان های میانه ، شبستر و جلفا به ترتیب بیشترین سهم ثبت نامی را داشته اند.

دبیر هشتمین جشنواره تعاونی های برتر آذربایجان شرقی و معاون امور تعاون های اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این استان با اعلام این خبر که آذربایجان شرقی طی سه سال متوالی گذشته در احراز عناوین برتر تعاونی های برتر ملّی رتبه دوّم کشوری را به نام خود ثبت نموده است ، گفت: سالجاری شرکت تعاونی نخود پزان ممقان شهرستان آذرشهر و نیز شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت آذربایجان شرقی به نرتیب عناون تعاونی های برتر ملّی و نیز استانی را کسب نموده اند.

وی یادآور شد: فرآیند انتخاب تعاونی های برتر حاصل هم اندیشی و بررسی کمیته داوران طی چندین ماه صورت پذیرفته که انجام این امر بر اساس اسناد و مدارک و شاخص های کمّی بوده است که در نهایت منجر به معرفی تعاونی های برتر استانی شده است.

عزیزی با اشاره به این مطلب که تعاون مکمل بخشهای دولتی و خصوصی بوده و می تواند نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کند و به هیچ عنوان جایگزین بخش خصوصی نیست ، اظهار داشت: در حال حاضر تعاوني ها به عنوان يكي از الگوهاي موفق اقتصادي و اجتماعي در سطح جهان مطرح بوده و از عمده ترين نهادهايي هستند كه توانايي قرار گرفتن در خدمت توسعه پايدار و برقراري عدالت فراگیر را دارند.

عزیزی همچنین معرّفي توانمندي هاي بالقوه و نقش هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تعاوني ها و تشويق تعاون گران برتر را از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در قسمت دیگری از این مراسم با اشاره به ضرورت انجام برنامه ریزی های لازم اداری برای شکوفاسازی ظرفیت های بالقوه بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه با استفاده از مقوله تعاون ، افزود: در حال حاضر شاخصه های تراز اقتصادی و نیز امنیت اقتصادی حوزه تعاون بیش از گذشته وضعیت مطلوبی را دارد و این امر گامی بزرگ در مسیر تسهیل سازی تحقق شرایط رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی دارد.

یونس فاتح افزود: سرآمدسازی بخش تعاون در ساختار کلی نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه باید بیش از گذشته مورد توجه و حمایت لازم قرار گیرد.

وی اظهار داشت: حوزه فعالیتی در بخش تعاون باید همچنان از فضای سالم اجرایی و نظارتی لازم برخوردار باشد تا نقش آفرینی آن در بالندگی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه از تأثیرگذاری مطلوبی برخودار شود.

فاتح یادآور شد: مجموعه دستاوردهای اقتصادی ، پژوهشی ، علمی ، آموزشی و اجتماعی بخش تعاون بصورت کاربردی می تواند به نیاز بسیاری از بخش های جامعه جوابگو باشد.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری آذربایجان شرقی نیز طی سخنان مبسوطی با اشاره به مراحل مختلف شکل گیری تشکل های تعاونی و نقش برجسته آنها در به سرانجام رساندن برنامه های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه ، گفت: برگزاری این گونه جشنواره‌ها تقویت انگیزه در شاغلان و فعالان بخش تعاون و شناسایی موانع و چالش‌های موجود آن بخش را به دنبال خواهد داشت.

رحیم خانی اظهار داشت: برنامه ریزی های لازم فرهنگی برای حل و فصل ریشه ای معضلاتی همچون کمبود سرمایه در گردش ، عدم تمایل به ادامه فعالیت جمعی و نیز ضعف مدیریت در حوزه بخش تعاون باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: تحقیق ، پژوهش و نیز آموزش نیاز اصلی بخش تعاون می باشد که با کاربردی سازی این موضوعات در ساختار کلی بخش تعاون می توان انتظار آن را داشت که تأثیرگذاری این بخش در تعالی و توسعه پایدار اقتصاد ملّّی کشور بیش از گذشته متجلی شود.

شایان ذکر است در بخش پایانی این جشنواره تعداد 21 نفر از تعاون گران نمونه و برتر استانی و ملّی آذربایجان شرقی معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.