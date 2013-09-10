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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

پست تلفنی در هفت نقطه از شهر اصفهان راه‌اندازی شد

پست تلفنی در هفت نقطه از شهر اصفهان راه‌اندازی شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: ادامه رئیس اداره پست شهرستان اصفهان گفت: فعلا در هفت نقطه شهر با هفت نفر پیک موتوری کار آغاز می‌شود و بر اساس نیاز شهروندان به این سرویس تعداد افراد پیک های پست تلفنی 193 نیز افزایش می‌یابد.

حمید بیدرام در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه افتتاح این مرکز افزود: این مرکز در راستای کاهش تردد مردم در سطح شهر ایجاد شده و آمادگی کامل برای انتقال حجم بسیاری از مرسولات را دارد.

وی ادامه داد: قیمت کرایه پست تلفنی در تمامی مسیر های شهر اصفهان برخلاف دفاتر پیک موتوری یکسان است.

مدیر اداره پست شهرستان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگارمهر در خصوص حجم فعالیت اداره پست با توجه به افزایش فضای دیجیتال اظهار داشت: می‌توان گفت با توجه به ایمیل و  پیامک نامه نگاری مردم حذف شده اما کارت‌های شناسایی، مرسولات ادارات، گواهی‌نامه، که هر روزه به حجم و تنوع آن افزوده می‌شود باید به وسیله پست به دست مردم برسد.

وی گفت: این اداره برای توسعه پست الکترونیک قصد افزایش پهنای باند اینترنتی خود را دارد.

 

 

کد مطلب 2132876

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