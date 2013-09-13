به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند دیپلماسی مهارتی را از جمله برنامه های جدید سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اعلام کرد و گفت: این طرح به موضوع نقش و تاثیر آموزش های مهارتی در سیاست خارجی کشور و اینکه چگونه سیاست های خارجی و بحث دیپلماسی می تواند به ارتقاء آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای کمک کند می پردازد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه در ارتباط با صادرات آموزش های مهارتی به کشورهای همسایه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 121 مربی عراقی برای فراگیری آموزش های مهارتی و انتقال آن به کشورشان آموزش دیده اند و در حال حاضر 31 نفر از آنها فارغ التحصیل شدند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با اشاره به برگزاری مرحله استانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت افزود: در مرحله شهرستانی از کل کشور 35 هزار و 789 کارآموز شرکت داشتند که از این تعداد 5 هزار و 28 نفر به مرحله استانی راه یافتند.

پرند بیان داشت: از هر استان یک نفر برای رقابت در سطح ملی انتخاب می شود و برگزیدگان دوره 14 و 15 مسابقات ملی مهارت با شرکت در اردوی شش ماهه برای حضور در مسابقات جهانی مهارت که هر دوسال یکبار برگزار می شود آماده می شوند.

وی یکی از اساسی ترین معضلات کشور را فارغ التحصیلان بیکار دانست و گفت: در سال گذشته 4 میلیون و 200 هزار دانشجو داشتیم که 65 درصد آنها در مقطع کارشناسی و کمتر از 20 درصد در مقطع تکنسین و کاردان مشغول به تحصیل بودند، اما تنها 17 درصد آنها در حوزه آموزش های مهارتی قرار دارند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: در حوزه آموزش و پرورش باید این اندیشه در کشور ایجاد شود که دانش آموزی که ضعیف است نباید به کاردانش برده شود بلکه می بایست در تمام حوزه ها افرادی توانمند پرورش دهیم و این مفهوم باید گنجانده شود که افرادی که دیپلم فنی دارند بیشتر از افرادی که دارای دانش نظری هستند وارد کار می شوند.

پرند خاطر نشان کرد: افزایش آمار داوطلبان در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکترا زنگ خطری است که نشان می دهد هرم دانشجویی و نیاز کشور متناسب با یکدیگر دیده نشده است و باید در این خصوص برنامه اساسی تدوین شود.