به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نوری همدانی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع فرهنگیان و دانشجویان در مسجد دانشگاه شهرکرد اظهار داشت:حوادثی که در دنیای امروز اتفاق می افتداتفاقی نبوده و باید آن را مورد بررسی قرار داد.

وی تصریح کردم: افراد باید زمان خود را بشناسند وعلتی را برای زندگی خود احساس کنند که بدون علت نمی‌توانتد به زندگی خود هدف دهند.

نوری‌همدانی یادآور شد: شناختن سنت الهی از دیگر مواردی است که باید همیشه مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله نوری همدانی اذعان داشت: اگر سنت الهی شناخته شود و همواره انسان به خداوند ایمانی کامل داشته باشد برکات آسمان به روی آن گشاده می شود.

وی با بیان اینکه سنت الهی همچنان باقی و برقرار خواهد ماند، عنوان کرد: تا زمانی که سنت الهی بر پا باشد علم و عدالت نیز باید برقرار باشد.

دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند دشمن را سرکوب کنند

وی تاکید کرد: در یک انقلاب اسلامی همچنان باید دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در کنار هم قرار گرفته و با هم متحد باشند تا بتوانند دشمن را سرکوب کنند.

مرجع عالیقدر در ادامه سخنرانی خود اظهار داشت: در قرآن کریم خداوند از استکبار همچنان یاد می کند.

آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به حدیث هایی از حضرت محمد(ص)، بیان داشت: پیغمبر اسلام فرمودند از پیشوایانی می ترسم که شما را به گمراهی بکشاند.

برخی از کشور های اسلامی تحت سیطره فرهنگ غرب قرار گرفته اند

وی تصریح کرد: رژیم سلطنتی و کاخ نشین همیشه در حال لذت‌گرایی و تجمل‌گرایی بودند و جامعه را دچار فقر فرهنگی کرده بودند، متاسفانه امروزه برخی از کشور های اسلامی تحت سیطره فرهنگ غرب قرار گرفته اند و با انتشار برخی از کتاب‌ها جوانان ما را شستشوی مغزی داده اند.

وی یادآور شد: دید فرهنگ غرب نسبت به اسلام عقب ماندگی ما بوده است که با این گمان غلط توانسته اند مغر بسیاری از جوانان را شستشو دهند.

آیت الله نوری همدانی از تمامی جوانان، فرهنگیان، دانشگاهیان و... خواستار شد که وظیفه و زمان خود را بشناسند و در راستای اسلام قدم برداشته تا بتوانند زمینه ظهور را فراهم آورند.