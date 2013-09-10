راه اندازی نظام صالحین در دستگاه های اجرایی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزیان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان بسیج کارمندان استان سمنان ضمن بیان اینکه نظام صالحین بسیج کارمندان با اهداف ارتقاء سطح معرفتی، تربیتی و بصیرتی کارمندان در اداره ها فعال می شود اظهار داشت: كمك به تحقق اقتصاد مقاومتي و حماسه سياسي با استفاده از ظرفيت‏‌هاي نظام صالحين و برگزاري اردوهاي فرهنگي آموزشي براي بسيجيان و خانواده‏‌هاي آنها از جمله راهيان نور غرب و جنوب و اردوهاي زيارتي و ... نيز اجرايي شده است.

وی با تاکید بر اینکه گروه های تعالی در همه اداره های استان سمنان تشکیل و راه اندازی خواهد شد افزود: راه‌‏اندازي نظام صالحين برای قشر كارمندان و تشكيل گروه‌‏هاي تعالي در همه اداره های استان در دستور كار قرار دارد.

رئیس سازمان بسیج کارمندان استان سمنان از تشکیل و راه اندازی حلقه های نظام صالحین خواهر و برادر به صورت مجزا در دستگاه های اجرایی استان خبر داد و عنوان کرد: فراخوان و برگزاري رزمايش گردان‏هاي الي بيت‌‏المقدس بسيج كارمندان در همه شهرهاي استان و برگزاري دوره‌‏هاي آموزشي براي بسيجيان و صدور گواهي‏نامه براي آنها نيز انجام شده است.

نوروزیان همچنین از برگزاري مسابقات فرهنگي و ورزشي بسيجيان در رشته‏‌هاي مختلف در مناسبت ‏‌هاي مختلف سال و برپايي آئین گراميداشت در مناسبت‏‌هاي مختلف سال مانند سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) و هفته بسيج، دفاع مقدس، برگزاري مراسم ويژه روز بسيج كارمندان و تجليل از كارمندان نمونه طی هفته دولت استان، برگزاري ايستگاه‏‌هاي صلواتي در مناسبت‏‌هاي خاص و پذيرايي از بسيجيان و مردم خبر داد.

وی تصریح کرد: برگزاري يادواره شهداي بسيج كارمندان در ادارات و شهرستان‏‌ها، ديدار و سركشي از خانواده‌‏هاي معظم شهدا و ايثارگران، حضور باشكوه در راهپيمايي‏‌ها و صدور بيانيه‌‏هاي مختلف در مناسبت‏هاي مختلف سال مانند روز قدس و ... از دیگر فعالیت های این سازمان بوده است.

رئیس بسیج کارمندان استان سمنان بسیج را یک حرکت اجتماعی دانست و تصریح کرد: بسيج نماد حضور بدنه مردمي و مشاركت مدني در عرصه حفظ امنيت ملي در كشور ما است.

نوروزیان با اشاره به این مطلب که بسیج یك حركت اجتماعی است كه در هر جامعه ای با توجه به فرهنگ آن جامعه و به اشكال مختلفی در اثر شرایط خاص بوجود می آید، اظهار داشت: دفاع از مقدسات و ایدئولوژی اسلام ایجاب می كند كه در مقابل خطراتی كه آن را تهدید می كند به گونه ای منطقی و شیوه ای صحیح با آن خطر برخورد شود.

وی افزود: اين نهاد مردمي با برخورداري از خصلت هاي ناب و منحصر به فرد خود تاكنون توانسته است در عرصه هاي نظامي و فرهنگي براي تامين امنيت ملي ايفاي نقش کند.

رئیس بسیج کارمندان استان سمنان افزود: بسیجی کسی است که آرمان ها و ارزش هایش، آنچنان در وجودش عظمت پیدا کرده، که برای رسیدن به آن آرمان ها و پاسداری از آن ارزش ها، سر از پا نمی شناسد و همه هستی اش را با عزت و افتخار، برای تحقق آن آرمان ها و حفظ آن ارزش ها، فدا می کند.

نوروزیان در خاتمه از جذب بیش از 85 درصد از کارمندان استان سمنان در سازمان بسیج کارمندان خبر داد.