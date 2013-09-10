توسعه مراکز تفریحی سالم برای مردم شیراز اولویت است

علیرضا پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویتهای شهرداری شیراز در دوره جدید فعالیت خود، گفت: باید با برنامه ریزی مناسب به فکر توسعه روحیه نشاط و شادابی در شهر باشیم که در این راستا شهرداری شیراز به فکر افزایش مراکز تفریحی است.

وی تصریح کرد: باید مراکز ورزشی و پارک های مناسب بانوان و خانواده ها را در شهر شیراز توسعه داد که این مهم در دستور کار شورای جدید شهر شیراز نیز قرار دارد.

شهردار شیراز در خصوص وضعیت عمرانی شهر نیز یادآور شد: پروژه های عمرانی در سطح شهر شیراز به سرعت در حال انجام است و به طور حتم این روند توسعه ای همچنان ادامه خواهد داشت.

پاک فطرت با اشاره به اینکه باید بروکراسی اداری در شهرداری شیراز به حد و اندازه معمولی برسد، گفت: شورا و شهرداری دغدغه سرعت بخشیدن به خدمات رسانی را دارند که در این میان باید با برنامه ریزی مناسب به فکر از بین بردن بروکراسی های اضافه در شهرداری شیراز باشیم.

وی ادامه داد: توسعه شهرداری الکترونیک از دیگر برنامه های اصلی شهرداری شیراز است که باید به سرعت انجام شود.