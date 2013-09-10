دفتر بسیج رسانه خراسان رضوی در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امام رضا (ع) سردار غلامرضا احمدی ظهر سه شنبه در این مراسم گفت: اگر از بسیج و تفکر بسیجی دور شویم و از همبستگی بین خودمان غفلت کنیم نتیجه می شود آن چیزی که اکنون در عراق و دیگر کشورهای مسلمان مشاهده می کنیم.

وی افزود: طبق آمار منتشر شده، آمریکایی ها از زمان آغاز جنگ در عراق باعث کشته شدن یک میلیون نفر از مردم بی گناه عراق شده اند و در صورتی که ما هم از بسیج غفلت کنیم ممکن است ما نیز به همین مشکل دچار شویم.

سردار احمدی اظهار کرد: سپاه تنها مجموعه ای است که پاسدار انقلاب اسلامی است و به این نیرو از جنبه های مختلف باید نگاه کرد، نه فقط از بعد نظامی آن، لذا ما سپاه را در مسئله محافظت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در واقع به عنوان یک نیروی کمکی در کنار برادران ارتشی خودمان می دانیم.

وی سپس با بیان اینکه ما از هر قشری به نسبت تاثیر گذاری آنها از پاسداری انقلاب اسلامی توقع داریم بیان کرد: تلاش در زمینه تخصصی بویژه در بین اهالی رسانه کاری است که باید به صورت جدی انجام شود.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) با اشاره به افتتاح رسمی بسیج رسانه در خراسان رضوی ابراز کرد: ما امروز در واقع خانه اصحاب رسانه را تحویلشان می دهیم تا بتوانیم از افکار پراکنده ای که معلوم نبود تفکراتشان را باید به کجا تحویل دهند در راستای نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره مند شویم.

وی همچنین از اصحاب رسانه خواست تا به صورت ناصحانه و منصفانه زیر مجموعه های سپاه و بسیج استان را نقد کرده و فرمانده هان سپاه را در حل مشکلات احتمالی یاری دهند.

گفتنی است سرهنگ دوم جواد علما مسئول بسیج رسانه خراسان رضوی نیز ضمن تقدیر از شرکت کنندگان در مراسم افتتاحییه بسیج رسانه استان گفت: امیدوارم با همکاری همه اهالی رسانه که همگی اهل فکر و اندیشه هستند بتوانیم در راستای منویات مقام معظم رهبری(مدالظله العالی) و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام های موثری برداریم.

بر اساس همین گزارش دفتر بسیج رسانه خراسان رضوی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در محل فرهنگسرای امام رضا(ع) واقع در پارک ملت مشهد راه اندازی شد.