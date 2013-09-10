به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که سال گذشته در جشنواره بین المللی فیلم فجر به دلیل برخی ممیزی‌ها نتوانست به نمایش در آید، در اولین حضور بین المللی خود در جشنواره دهوک عراق در بخش سینمای جهان و فیلم های اول به نمایش در می آید. این جشنواره بین المللی از تاریخ 6 تا 19 نوامبر در شهر دهواک برگزار می شود.

همچنین فیلم "گس" در ادامه نشست های سینماتک خانه هنرمندان، روز 25 شهریور ماه ساعت 17 به نمایش در می آید. همچنین نشست پرسش و پاسخ فیلم نیز پس از نمایش با حضور کیارش اسدی زاده و بازیگران برگزار خواهد شد.

پانته آ پناهی ها در نمایی از "گس"

عوامل اولین فیلم بلند سینمایی اسدی زاده عبارتند از نویسنده و کارگردان: کیارش اسدزاده، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، صدابردار: وحید مقدسی، صداگذاری و ترکیب: علیرضا علویان، طراح صحنه و لباس: ملودی اسماعیلی، منشی صحنه: نایله شریفی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: سمیرا برادری، عکاس: سمانه لشگری، طراح گریم: نجمه لشگری، تدوین: کیارش اسدزاده، موسیقی: آنکیدو دارش، مدیر تولید: امید نوری، مدیر تدارکات: بابک گلبیدی، دستیار صدا: جواد جهانگیری، علی نعمتی.

در این فیلم صابر ابر، پانته‌آ پناهی، رویا جاویدنیا، احسان امانی، شبنم مقدمی، مهسا علافر، محمدرضا غفاری، نوال شریفی، صدف احمدی، ماهانا نور محمدی، سیما مبارک شاهی، بهاران بنی احمدی، سیامک صفری، مانی گندمکار، آرشام طالبی و... بازی می کنند.

اسدی زاده پیش از این چندین فیلم کوتاه کارگردانی کرده و جوایزی نیز از جشنواره های داخلی و خارجی برای این آثار نصیب خود کرده است.