" فاطمه رخشانی" به عنوان رئیس کمیته ورزش زنان پارالمپیک آسیا انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، در اولین نشست کمیته ورزش زنان کمیته پارالمپیک آسیا که دوشنبه شب در شهر تاشکند ازبکستان با حضور نمایندگان امارات متحده عربی، کره جنوبی، پاکستان و ایران برگزار شد، به اتفاق آرا، دکتر فاطمه رخشانی که به تازگی موفق شده بود از سوی APC به عضویت کمیته ورزش زنان پارالمپیک آسیا در آید، به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد.



رخشانی هم اکنون به عنوان عضو هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک ایران در امر ورزش افراد دارای معلولیت فعالیت دارد و در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز عهده دار سمت معاونت بهداشت است.



همچنین اولین جلسه کمیته ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا نیز با حضور اعضای این کمیته در محل اجلاس برگزار شد و محمدرضا میرزایی، از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش جانبازان و معلولان، پیشنهادهایی در خصوص فعال‌تر شدن کمیته ورزشکاران به جهت حمایت از حقوق ورزشکاران دارای معلولیت آسیا و جهان مطرح و درخواست کرد تا نشست بعدی این کمیته در ایران تشکیل شود.