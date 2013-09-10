به گزارش خبرنگارمهر، یدالله گودرزی پیش از ظهر روز سه‌شنبه در جلسه هماهنگی همایش پیاده‌رویی در فرمانداری شهرکرد با تبریک دهه کرامت، اذعان داشت: الگوی ورزش همگانی باید درشهرهای شهرستان شهرکرد گسترش یابد.

وی در ادامه گفت: ورزش همگانی باعث افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین افراد جامعه می‌شود و ورزش همگانی برنامه بسیار مفیدی و با نشاط است و باید یصورت مستمر و در شهرهای شهرستان شهرکرد برگزار شود.

یدالله گودرزی با اشاره به اهمیت سلامت در جامعه، عنوان کرد: ورزش در سلامتی افراد نقش مهم و برجسته ایی دارد و فرهنگ ورزش همگانی باید در جامعه گسترش یابد.

وی بیان کرد: برگزاری همایش پیاده رویی در هفته دفاع مقدس بایداز رنگ و بوی هشت سال دفاع مقدس برخوردار باشد.

معاون سیاسی واجتماعی فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به حضور اقشار مختلف جامعه در همایش در همایش پیاده‌رویی هفته دفاع مقدس، اذعان داشت: برنامه های متنوع و جامع برای افراد تدوین داده شود.

وی در ادامه گفت: نیروی انتظامی، آمبولانس های اورژانس و هلال احمر برای خدمت به مردم در مکان همایش پیاده‌رویی حضور دارند.

