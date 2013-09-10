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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

گودرزی:

فرهنگ ورزش همگانی در جامعه گسترش داده شود/ برگزاری همایش پیاده‌رویی به مناسبت هفته دفاع مقدس

فرهنگ ورزش همگانی در جامعه گسترش داده شود/ برگزاری همایش پیاده‌رویی به مناسبت هفته دفاع مقدس

شهرکرد – خبرگزاری مهر : معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: فرهنگ ورزش همگانی در جامعه گسترش داده شود.

به گزارش خبرنگارمهر، یدالله گودرزی پیش از ظهر روز سه‌شنبه در جلسه هماهنگی همایش پیاده‌رویی در فرمانداری شهرکرد با تبریک دهه کرامت، اذعان داشت: الگوی ورزش همگانی باید درشهرهای شهرستان شهرکرد گسترش یابد.

وی در ادامه گفت: ورزش همگانی باعث افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین افراد جامعه می‌شود و ورزش همگانی برنامه بسیار مفیدی و با نشاط است و باید یصورت مستمر و در شهرهای شهرستان شهرکرد برگزار شود.

یدالله گودرزی با اشاره به اهمیت سلامت در جامعه، عنوان کرد: ورزش در سلامتی افراد نقش مهم و برجسته ایی دارد و فرهنگ ورزش همگانی باید در جامعه گسترش یابد.

وی بیان کرد: برگزاری همایش پیاده رویی در هفته دفاع مقدس بایداز رنگ و بوی هشت سال دفاع مقدس برخوردار باشد.

معاون سیاسی واجتماعی فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به حضور اقشار مختلف جامعه در همایش در همایش پیاده‌رویی هفته دفاع مقدس، اذعان داشت: برنامه های متنوع و جامع برای افراد تدوین داده شود.

وی در ادامه گفت: نیروی انتظامی، آمبولانس های اورژانس و هلال احمر برای خدمت به مردم در مکان همایش پیاده‌رویی حضور دارند.
 

کد مطلب 2132927

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