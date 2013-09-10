دستگيري سارقي که در کمين مشتريان بانک بود

سرهنگ شهرام اميريان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشريح اين خبر گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت مشابه در سطح شهرستان ايوان و شکايت مالباختگان اکيپ ويژه پليس آگاهي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وي اضافه کرد: بررسي هاي اوليه و اظهارات شاکيان پرونده و رد پاي سارق حرفه اي را در اين پرونده باز کرد.

فرمانده انتظامي شهرستان ايوان گفت: پس از چند روز کار اطلاعاتي و شناسايي مخفيگاه اين سارق صبح امروز متهم در يک عمليات غافلگيرانه دستگير شد.

وي گفت: اين فرد در نزديکي بانک ها به کمين نشسته و با تعقيب طعمه هاي خود هنگام خروج از بانک در يک فرصت مناسب پول آن ها را به سرقت مي برد.