همراهي تمامي دستگاه ها با آموزش و پرورش در آستانه بازگشايي مدارس ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سنندج با تبریك آغاز سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و فرهنگیان، بر پیگیری برنامه های پیش بینی شده برای اغاز سال تحصیلی جدید با نشاط و شاداب در مدارس تاكید كرد.

وی همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی و فرهنگی استان به ویژه دستگاه های عضو در شورای آموزش و پرورش استان را در فراهم کردن بهترین شرایط برای آینده سازان کشور را بسیار حایز اهمیت دانست و خواستار همراهی و بیشتر شد.

استاندار کردستان با اشاره به نقش موثر مدارس غیر انتفاعی در پیشبرد برنامه های آموزشی استان در بخش اشتغالزایی برای دانش آموختگان دانشگاهی و كمك به دولت در اداره مدارس اظهار داشت: دستگاه های اجرایی استان در رشد و توسعه فعالیت مدارس غیر انتفاعی باید بیشتر همت کنند.

رییس شورای آموزش و پرورش استان كردستان همچنین با تاكید بر پیگیری مصوبات شورا در راستای شناسایی لكه های آموزشی و ارائه تسهیلات از جمله اختصاص زمین به موسسان برای ساخت مدارس غیر دولتی، خواستار توسعه و تقویت این مدارس شد.

وی در این جلسه خواستار تمهید مقدمات و برنامه ریزی برای گاز سوزكردن مدارس در مسیر گاز استان شد و گفت: هوشمند سازی مدارس نیز با كمك فرمانداران و خیرین مدارس در سطح استان شتاب بیشتری گیرد.

مشارکت و همراهی مردم در ساماندهی روستا های اطرف شهرها تعیین کننده است

استاندار کردستان گفت: مشارکت و همراهی مردم برای حل مشکلات و نارسایی ها در روستا ها بویژه روستا های اطراف شهر ها بسیار مهم و تعیین کننده است.

علیرضا شهبازی در بازدید از روستای دوشان در نزدیکی شهر سنندج، افزود: به دلیل افزایش ساخت و سازها در شهرها و به وِیژه در روستا های اطراف، شهرها تشدید نظارت بر نحوه گسترش و توسعه این مناطق از سوی دستگاه های اجرایی لازم و ضروری است.

وی افزود: مردم و ساکنان این مناطق باید با توجه به امکانات زیر بنایی اولیه برای زندگی در این مناطق اقدام به ساخت و ساز کنند تا در آینده به دلیل پیش بینی نکردن زیرساخت ها از جمله آب و برق و دیگر امکانات دچار مشکلات نشوند و برای مدیریت شهری نیز مشکلاتی را بوجود نیاورند.

شهبازی عنوان کرد: مردم و اهالی این مناطق باید با شناسایی افراد فرصت طلب و زمین خوار برای تصرف اراضی و زمین های کشاورزی و اراضی ملی و تغییر کاربری غیر مجاز و برخورد قاطع با آنها به مقابل با مقوله توسعه مناطق حاشیه شهرها بپردازند.

وی بر لزوم فعالیت بیشتر دهیاری ها و دستگاه های اجرایی استان برای ساماندهی وضعیت فعلی این مناطق و نیز برنامه ریزی برای جلوگیری از توسعه این مناطق تاکید کرد.

وی بیان کرد: فرمانداری ها و بخشداریها باید به عنوان متولیان امر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستا های اطراف شهر نهایت تلاش و کوشش را داشته باشند و با افراد فرصت طلب به شدت برخورد کنند.