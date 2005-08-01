احمدي نژاد درهاي تحرك و پيشرفت را به سوي جوانان و ملت بازتر كند// وقت آن رسيده است كه اعتماد سازي را به اروپا واگذار كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، جواد لاريجاني كه در حاشيه همايش فناوري هسته اي ايران ؛ نماد اراده ملي با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، افزود: مذاكرات هسته اي ايران و اروپا و برخورد اروپايي ها با ما بسيار تحقير آميز، غير قانوني و تبعيض آميز بود.

وي ادامه داد: هيچ دولتي حق ندارد درباره تصميم داخلي ما كه آيا تكنولوژي هسته اي را گسترش دهيم يا خير، تصميم گيري كرده و يا به ما دستور دهد.

لاريجاني با بيان اين كه ما بايد در چارچوب معاهدات بين المللي كار كنيم خاطرنشان كرد: اين ما نيستيم كه اين معاهدات را ضعيف كرده ايم، بلكه آمريكايي ها، انگليسي ها و رژيم صهيونيستي هستند كه با ناديده گرفتن مفاد NPT و منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي آن را تضعيف كرده اند.

وي اضافه كرد: به اعتقاد من، آقاي احمدي نژاد بايد بازنگري جدي در مذاكرات انجام دهد و درهاي تحرك و پيشرفت را به سوي جوانان و ملت بازتر و مهيا تر از سابق كند.

اين كارشناس مسايل سياسي و روابط بين المللي با تاكيد بر اينكه هيچ نگراني از پايان مهلت ايران اروپا وجود ندارد اظهار داشت: بسيار خوشحال هستم كه اين فرصت پايان يافته است چرا كه اين مذاكرات را نمي پسنديدم.

لاريجاني در عين حال متذكر شد كه آنچه مي گويد نظر شخصي وي مي باشد و نظرات رسمي جمهوري اسلامي را سخنگوي دولت و سخنگوي وزارت امور خارجه بيان مي كنند.

معاون امور بين الملل قوه قضاييه در خصوص شروع فعاليت UCF اصفهان گفت: همين الان بايد شروع كنيم و نبايد حتي يك لحظه درنگ كرد، اما اين تصميم بايد از سوي نظام اتخاذ شود.

از رييس مركز تحقيقات فيزيك نظري سوال شد كه آيا فكر مي كنيد در اين چند ساعت باقي مانده تا پايان فرصت اروپايي ها براي ارايه طرح جامع در خصوص فعاليت هسته اي ايران اتفاق خاصي رخ خواهد داد و آيا با مذاكرات اروپايي ها مبني بر پذيرش تعهدات خود، بايد در آغاز فعاليت هسته اي متوقف شده تاخير كنيم يا خير؟ لاريجاني پاسخ داد: اين مذاكرات، مذاكرات اعتماد سازي است و مربوط به شروع يا عدم شروع غني سازي نمي شود چرا كه غني سازي يا بخش هاي ديگر تكنولوژي هسته اي ارتباطي با سلاح هسته اي ندارد.

وي با بيان اين كه تاكنون براي اعتماد سازي هزينه زيادي شده است گفت: اعتماد يك طرفه نيست و ما به شدت به اغراض اروپايي ها بي اعتماد هستيم.

اين كارشناس سياست خارجي افزود: اكنون وقت آن رسيده است كه اعتماد سازي را به خود آنها واگذار كنيم و آنها مسئول اين هستند كه اعتماد كنند يا نكنند.

لاريجاني همچنين افزود: توصيه مي كنم كه ايران روابط خود را با آژانس بين المللي انرژي اتمي مثل سابق در چارچوب تحولات بين المللي نگه دارد و با قدمهاي ثابت و حساب شده و دقيق و علمي به سوي پيشرفت تكنولوژي هسته اي گام بردارد.

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه چرا اروپا مهلت خواست ولي ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت اظهار داشت: اين مهلت خواستن به نحوه مذاكرات قبلي و موضع گيري هاي نابخردانه دولت هاي اروپايي نسبت به ملت ها بر مي گردد و ناشي از تفكري است كه مذاكرات را وسيله اي براي محروم كردن ما از فناوري هسته اي و ايرانيان را ملت درجه دو كردن در تحقيقات و صنعت هسته اي مي داند و ما با اين غرض كه كاملا روشن است، مخالف هستيم.

لاريجاني اضافه كرد: هيچگونه اعتمادي نبايد به مذاكرات كرد و حالا كه آنها مهلت را نگه داشته اند، فرصت بسيار خوبي است كه ما كار خودمان را انجام دهيم.

از رييس مركز تحقيقات فيزيك نظري در خصوص لزوم عملكرد قاطعانه مجلس شوراي اسلامي در زمينه برنامه هسته اي ايران سوال شد. لاريجاني با مناسب توصيف كردن مصوبه اخير نهاد قانونگذاري در خصوص مساله هسته اي كشورمان گفت: طبيعي است كه در مسير تصميم سازي ملي، مجلس، دولت و ساير نهادهاي رسمي و قانوني با همديگر تصميم ملي را مي سازند و انشاءالله حالا كه آنها گامهاي قابل تقديري در اين زمينه برداشته اند، قدمهاي بعدي را نيز حساب شده بردارند.

اين كارشناس مسايل سياسي و روابط بين المللي در خصوص ارجاع احتمالي پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفت: توافقنامه پاريس قبلا مرده است و دليلي ندارد كه به آن پاي بندي باشيم و در حقيقت آن كس كه مقصر است، اروپا است.

لاريجاني افزود: زبان تهديد براي ما جديد نيست و بيش از ربع قرن است كه ما به تهديدات كشورهاي غربي عادت كرده ايم، اما اروپا در مقام دخالت در امور مربوط به منافع ملي ما نيستند.