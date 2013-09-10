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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۳۳

پیام تسلیت فرماندهان دفاع مقدس به سرلشکر قاسم سلیمانی 

پیام تسلیت فرماندهان دفاع مقدس به سرلشکر قاسم سلیمانی 

در پی در گذشت والده سردار سرلشکر قاسم سلیمانی جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس پیام تسلیتی خطاب به ایشان صادر کردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز متن کامل این پیام به این شرح است: 

برادر بزرگوار سردار سرلشکر قاسم سلیمانی
 
در گذشت والده گرانقدر، صالحه و ارجمند جنابعالی دل‌های ما یاران و همرزمان شما در دوران دفاع مقدس را به راستی اندوهگین و متألم نمود. در مقام و منزلت آن بانوی بزرگوار همین بس که یکی از حسنات تحسین‌برانگیز وجود پر برکتش ،شکوفایی شخصیت گرانسنگی همچون جنابعالی است که از دامان پاک و مطهرش برخاسته و در مسیر جهاد،مقاومت و استکبار ستیزی قله‌هایی رفیع را فتح کردید و مجاهدان و شهیدانی عظیم الشان در دوران دفاع بی بدیل ملت قهرمان ایران را تحت فرماندهی نظامی و معنوی خویش تربیت نموده و مدال پر افتخار مجاهدت در خط سرخ شهادت را بر سینه خود آویخته‌اید.
 
منزلت بلند این مادر شایسته که نام مبارک "فاطمه" را در پرتوی از سیره و کرامت "فاطمه" به "مسمایی" راستین و افتخاری سترگ برای خود تبدیل کرده بود، شما را چنان جرعه‌نوش محبت "مادر هستی" حضرت فاطمه (س) نمود که سرا پا ولایت پذیر جلوه بزرگ زهرایی در قرن حاضر- رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)- شدید و شخصیت معنوی شما در اثر نفس مسیحایی آن مولای سفر کرده به رشد و بالندگی منیع و فاخری نائل گردید که همگان آن را احساس کرده‌‌اند.
 
بی تردید محصول شجره مبارکه انقلاب اسلامی که امروز نیز تحت زعامت و ولایت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) و به مقتضای "توتی اکلها کل حین باذن ربها" هر روز در گوشه و کنار جهان، ثمره شیرین و گوارای خود را آشکار کرده و نام اسلام عزیز را هر بار پر آوازه‌تر می‌گرداند؛ مرهون مجاهدت و حماسه آفرینی فرزندان ولایت فقیه و ملت ایران به مانند جنابعالی در میدان‌های سرنوشت ساز است. 
 
فقدان آن بانوی بزرگ را به جنابعالی، ابوی بزرگوار، اخوان محترم و سایر بازماندگان گرامی تسلیت عرض نموده و برادرانتان را در غم خویش شریک بدانید.
 
غلامعلی رشید/ رحیم صفوی/ عزیز جعفری/ علی شمخانی/ احمد غلامپور/ محمدباقر قالیباف/ جعفر اسدی/ مصطفی ایزدی/ محمد کوثری/ علی فضلی/ یعقوب زهدی/ مرتضی قربانی/ علی اکبر احمدیان/ نبی الله رودکی/ علی فدوی/ محمد باقری/ مرتضی صفاری/ غلامرضا مهرابی/ غلامرضا جلالی/ مصطفی ربیعی/ حسین سلامی/ مهدی ربانی/ اسماعیل قاآنی/ علی زاهدی/ اسدالله ناصح/ غلامرضا جعفری/
کد مطلب 2132974

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