پیام تسلیت فرماندهان دفاع مقدس به سرلشکر قاسم سلیمانی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز متن کامل این پیام به این شرح است:

برادر بزرگوار سردار سرلشکر قاسم سلیمانی

در گذشت والده گرانقدر، صالحه و ارجمند جنابعالی دل‌های ما یاران و همرزمان شما در دوران دفاع مقدس را به راستی اندوهگین و متألم نمود. در مقام و منزلت آن بانوی بزرگوار همین بس که یکی از حسنات تحسین‌برانگیز وجود پر برکتش ،شکوفایی شخصیت گرانسنگی همچون جنابعالی است که از دامان پاک و مطهرش برخاسته و در مسیر جهاد،مقاومت و استکبار ستیزی قله‌هایی رفیع را فتح کردید و مجاهدان و شهیدانی عظیم الشان در دوران دفاع بی بدیل ملت قهرمان ایران را تحت فرماندهی نظامی و معنوی خویش تربیت نموده و مدال پر افتخار مجاهدت در خط سرخ شهادت را بر سینه خود آویخته‌اید.

منزلت بلند این مادر شایسته که نام مبارک "فاطمه" را در پرتوی از سیره و کرامت "فاطمه" به "مسمایی" راستین و افتخاری سترگ برای خود تبدیل کرده بود، شما را چنان جرعه‌نوش محبت "مادر هستی" حضرت فاطمه (س) نمود که سرا پا ولایت پذیر جلوه بزرگ زهرایی در قرن حاضر- رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)- شدید و شخصیت معنوی شما در اثر نفس مسیحایی آن مولای سفر کرده به رشد و بالندگی منیع و فاخری نائل گردید که همگان آن را احساس کرده‌‌اند.

بی تردید محصول شجره مبارکه انقلاب اسلامی که امروز نیز تحت زعامت و ولایت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) و به مقتضای "توتی اکلها کل حین باذن ربها" هر روز در گوشه و کنار جهان، ثمره شیرین و گوارای خود را آشکار کرده و نام اسلام عزیز را هر بار پر آوازه‌تر می‌گرداند؛ مرهون مجاهدت و حماسه آفرینی فرزندان ولایت فقیه و ملت ایران به مانند جنابعالی در میدان‌های سرنوشت ساز است.

فقدان آن بانوی بزرگ را به جنابعالی، ابوی بزرگوار، اخوان محترم و سایر بازماندگان گرامی تسلیت عرض نموده و برادرانتان را در غم خویش شریک بدانید.

غلامعلی رشید/ رحیم صفوی/ عزیز جعفری/ علی شمخانی/ احمد غلامپور/ محمدباقر قالیباف/ جعفر اسدی/ مصطفی ایزدی/ محمد کوثری/ علی فضلی/ یعقوب زهدی/ مرتضی قربانی/ علی اکبر احمدیان/ نبی الله رودکی/ علی فدوی/ محمد باقری/ مرتضی صفاری/ غلامرضا مهرابی/ غلامرضا جلالی/ مصطفی ربیعی/ حسین سلامی/ مهدی ربانی/ اسماعیل قاآنی/ علی زاهدی/ اسدالله ناصح/ غلامرضا جعفری/