تعیین25 شاخصه برای شهردار مشهد/ چهره هاي بومي و ملي در ليست قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، كمال سرويها، ظهر سه شنبه در جلسه شوراي شهر مشهد با تاكيد بر اينكه يكي از وظايف مهم شوراي شهر انتخاب شهردار است ادامه داد: بالغ بر 20 نفر در ليست گزينه هاي پيشنهادي شهرداري مشهد قرار گرفتند و بعد از بررسي هاي لازم و انجام مذاكرات و راي گيري تعداد گزينه ها به 10 نفر رسيد.

رئيس شوراي شهر مشهد با تاكيد بر اينكه قابليت هاي اين شهر بي بديل است، افزود: بودجه شهرداري با بودجه سه وزارتخانه برابري مي كند بنابراين شهرداري كه براي پايتخت معنوي انتخاب مي شود بايد از تخصص و كارآيي لازم برخوردار باشد.

به گفته وي، شوراي چهارم خود را در شهردار بومي و ملي گرفتار نكرده و به دنبال انتخاب فردي توانمند و متخصص است.

سرويها بيان كرد: چهره هاي بومي و ملي در ليست گزينه هاي پيشنهادي قرار دارند و در سريع ترين زمان ممكن نيز تيم جديد كار خود را آغاز خواهد كرد.

وی گفت: پژمان با توجه به سنوات مديريتي كه بالغ بر شش سال است ديگر صلاح ندانست در سمت شهرداري مشهد باقي بماند و خواست تا در جاي ديگري مشغول به كار شود.

وي ادامه داد: اعضاي شوراي شهر هفته گذشته به خدمت محمد پژمان رفتند و به دليل اينكه وي نمي خواست ديگر در اين سمت باقي بماند خاتمه فعاليت و خدمتش را به وي اعلام كردند.

به گفته وي، پژمان اعلام آمادگي كرد تا از دادن مشاوره و همكاري ضمني به اعضاي شوراي شهر دريغ نكند.

رئيس شوراي شهر مشهد تصريح كرد: در حال حاضر ابوالفضل انتظاري، معاون اداري مالي شهرداري مشهد به دليل داشتن سابقه به عنوان سرپرست شهرداري مشهد انتخاب شده است.