  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

احمدی:

زنان سرپرست خانوار شهری ایلام از بیمه های اجتماعی بهره مند شدند

زنان سرپرست خانوار شهری ایلام از بیمه های اجتماعی بهره مند شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان ایلام گفت: زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد ایلام از بیمه های اجتماعی بهره مند شده اند.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از بیمه های اجتماعی بهره مند شدند.

وی با اشاره به استفاده از بیمه های اجتماعی افزود: چهار هزار و 820 خانوار در استان شامل این طرح شدند.

این مسئول اظهار داشت  از این تعداد خانوار یک هزار و 640 خانوار زنان سرپرست خانوار شهری هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ادامه داد: بیمه اجتماعی شامل بازنشتگی، از کار افتادگی و فوت است.

وی با اشاره به اینکه اشتغال و توانمندسازی مددجویان تحت پوشش از برنامه های اصلی کمیته امداد بوده است افزود: دستگاه های حمایتی کمیته امداد براساس نیازها و اولویت های اقشار مختلف طراحی می شود.

کد مطلب 2132989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها