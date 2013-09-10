زنان سرپرست خانوار شهری ایلام از بیمه های اجتماعی بهره مند شدند

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از بیمه های اجتماعی بهره مند شدند.

وی با اشاره به استفاده از بیمه های اجتماعی افزود: چهار هزار و 820 خانوار در استان شامل این طرح شدند.

این مسئول اظهار داشت از این تعداد خانوار یک هزار و 640 خانوار زنان سرپرست خانوار شهری هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ادامه داد: بیمه اجتماعی شامل بازنشتگی، از کار افتادگی و فوت است.

وی با اشاره به اینکه اشتغال و توانمندسازی مددجویان تحت پوشش از برنامه های اصلی کمیته امداد بوده است افزود: دستگاه های حمایتی کمیته امداد براساس نیازها و اولویت های اقشار مختلف طراحی می شود.