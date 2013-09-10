دغدغه اصلي جامعه امروز مسائل اقتصادي است

به گزارش خبرنگار مهر علي محمد آزاد ظهر سه شنبه در هشتمين همايش تجليل از تعاوني هاي برتر استان همدان با بيان اين مطلب افزود: نامگذاري سال ها در چند سال اخير از سوي مقام معظم رهبري به عناوين اقتصادي نشان از اهميت توجه به مسائل اقتصادي است.

وي اظهار داشت: يكي از مسائل مهم در دولت جديد نيز پرداختن به مسائل اقتصادي و رسيدگي به آن است.

آزاد ادامه داد: دو موضوع توليد و اشتغال بايد در صدر امور و مسائل قرار گيرد و مسئولان و مديران نيز رسيدگي به اين دو موضوع را در اولويت قرار دهند.

استاندار همدان عنوان داشت: در حال حاضر اقتصاد مقاومتي و رسيدگي به حوزه توليد از اهميت بالايي برخور دار است.

وي در ادامه سخنانش با اشاره به اينكه قبل از تحريم ها خيلي از مواد اوليه از كشور هاي ديگر به ايران وارد مي شد، ابراز داشت: هم اكنون برخي از كالا ها در داخل كشور توليد شده و از وابستگي به كشور هاي ديگر كاسته شده است.

استاندار همدان عنوان داشت: كاهش وابستگي به كشور هاي ديگر به معناي قطع رابطه اقتصادي با كشورها نيست.

علي محمد آزاد با بيان اينكه بايد همكاري و تعامل با كشور هاي ديگر حفظ شود، افزود: توليد كنندگان بايد سعي كنند به سمت توليد كالاهايي با كيفيت بهتر و بالاتر ژيش روند و بدانند كه مي توانند در امر توليد در دنيا پيشرو باشند.

وي ادامه داد: درست است كه بحث تحريم مشكلات مختلفي را در جامعه ايجاد كرده است اما همه بايد سعي كنند تا در مقابل تحريم ها بايستند.

استاندارهمدان اظهار داشت: بخش تعاون كمتر توانسته از مزاياي بخش خصوصي استفاده كند و تعاون به معناي جمع آوري سرمايه هاي كوچك براي انجام كار هاي بزرگ است.

آزاد با اشاره به اينكه برخي افراد كمتر ريسك مي كنند و وارد جمع آوري سرمايه نمي شوند،عنوان داشت: بهتر است كه تعاوني ها به سمت جمع آوري سرمايه هاي خرد و كوچك حركت كرده و با تشكيل تعاوني ها و ايجاد اشتغال و توليد برخي از مشكلات كشور حل مي شود.

وي با بيان اينكه تعاوني ها مي توانند 25 درصد مشكلات اقتصاد كشور را حل كنند، افزود: سهم تعاوني ها بايد در جامعه بالاتر برود و تعاون در اشتغال و اقتصاد اثر گذاري مي كند.

استاندار همدان ادامه داد: برخي افراد سرمايه هاي خود را در بانك قرار مي دهند و اينها سرمايه هاي راكد است، در صورتيكه مي توان اين سرمايه ها در چرخه توليد به كار گرفت.

آزاد در ادامه سخنانش گفت: فرهنگ تعاون در بين مردم به گونه اي باشد كه فارغ التحصيلان وارد اين عرصه شوند.

وي گفت: وضعيت به گونه اي است كه افراد فارغ التحصيلي وجود دارند كه بيكار هستند ومي توانند با سرمايه گذاري در تعاون و جمع آوري سرمايه هاي كوچك كارآفريني كنند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در راستاي توليد ملي و تحريم دشمن شركت هاي دانش بنيان مي توانند 20 درصد از اقتصاد كشور را تامين كنند.

ارتباط صنعت و دانشگاه با روش نوين و نشست هاي ادواري موجب توسعه اقتصادي مي شود

ابراهيم كارخانه ادامه داد: يكي از عواملي كه مي تواند زير ساخت لازم براي اقتصاد را فراهم كند تشكيل شركت هاي تعاوني دانش بنيان است.

وي اظهار داشت: ارتباط صنعت و دانشگاه با روش نوين و نشست هاي ادواري موجب توسعه اقتصادي مي شود.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه صنعت به شدت نيازمند دانش است، افزود: آن صنعتي مي تواند پايدار و رشد كند كه فن آوري نوين پيش برود.

كارخانه ابراز داشت: واحد هاي صنعتي وجود دارد كه بعد از 70 سال هنوز پابرجاست و روز به روز موفق تر از قبل است، و اين به دليل به كار گيري دانش و علم همراه با صنعت است.

وي عنوان داشت: واحد هاي توليدي كه داراي واحد تحقيق و توسعه هستند از موفقترين واحد ها در سطح جامعه هستند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اساس فرمايشات رهبري رشد و شتاب علم و دانش در ايران 13 برابر رشد جهاني است.

كارخانه ابراز داشت: مسئله بيكاري در جامعه ما به قله هرم دانشگاهي نزديك شده است و بر اين اساس تشكيل شركت هاي تعاوني مي تواند بسياري از معضلات بيكاري را حل كند.

وي اظهار داشت: شركت هاي تعاوني بايد هدفمند عمل كرده و بر مبناي شرايط اقتصادي نوين و روز تاسيس شوند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه محصولات تعاوني ها بايد كيفيت لازم را داشته باشند، گفت: بالابردن كيفيت موجب ايجاد عرصه رقابت در توليد مي شود.

از 19 تعاوني برتر استان همدان تجليل شد

مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان همدان افزود: امسال هشتمين جشنواره تجليل از تعاوني هاي برتر در استان همدان با شركت 204 تعاوني برگزار مي شود.

مسعود اقلامي با بيان اينكه اين ميزان نسبت به مدت مشابه پارسال 70 درصد افزايش داشته است، اظهار داشت: در دين اسلام به مسئله تعاون و در اصل 44 قانون به تعاون اهميت زيادي دارد.

وي ادامه داد: داوران چهارهزار و 500 ساعت داوري انجام داده و 19 تعاوني در گرايش هاي مختلف بع عنوان تعاوني برتر استان معرفي شده است.

مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان همدان در اين مورد ابراز داشت: از اين تعداد سه تعاوني برتر، يك تعاوني برتر ملي، يك تعاوني ويژه و يك تعاوني برترين استان است.

اقلامي اظهار داشت: از بين تعاوني هاي مطرح در جشنواره ده تعاوني به عنوان تعاوني برتر ملي شناخته شده اند.

وي ادامه داد: از سال 1385 تا كنون 13 هزار و 685 كار آفرين برتر در استان همدان شناسايي شده است.

مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان همدان عنوان داشت: امسال 324 كارآفرين به طور شركتي و يا انفرادي در اين جشنواره شركت كردند كه نسبت سال گذشته 35 درصد افزايش داشته است.

اقلامي ابراز داشت: از اين تعداد سه نفر به عنوان كارآفرين برتر استان معرفي شدند و از هر شهرستان يك نفر هم به عنوان تعاوني برتر معرفي شدند.

وي افزود: در بخش صنايع دستي هم از يك نفر در جشنواره تجليل مي شود.