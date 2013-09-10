کندی سرعت اینترنت لرستانیها را جان به لب کرد/ صدای کاربران بلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو هفته اخیر یکی از مشکلاتی که صدای مشترکان اینترنت در استان لرستان را درآورده سرعت پایین اینترنت و گاه قطعی آن است موضوعی که موجب کلافه شدن کاربران شده است.

هر بار در تماس با سامانه 2020 برای پاسخگویی در این زمینه اپراتور یک دلیل تازه می تراشد. یک بار می گوید که مشکل سراسری است و البته هنوز مشخص نیست منظور آنها از اینکه مشکل سراسری است چیست، یعنی اینکه کل کشور با این مشکل مواجه هستند یا تنها استان لرستان تافته جدابافته است.

امروز نیز تماس با این سامانه پس از مدتی انتظار در صف پاسخگویی که نشان از تماسهای متعدد کاربران دارد، منجر به رونمایی از دلیل دیگری برای کندی سرعت اینترنت در استان لرستان بود.

اپراتور مورد نظر عنوان کردند که کار کابل برگردان در حال انجام است و دلیل قطعی اینترنت به همین موضوع بر می گردد.

ایشان البته توضیح ندادند که در کل استان چنین عملیاتی در حال انجام است که عمده کاربران با مشکل مواجه هستند و آیا اصولا این عملیات در طول دو هفته اخیر به صورت منقطع در حال انجام بوده و یا اینکه در نهایت قرار است کی کار کابل برگردان به پایان برسد.

اپراتور شماره 25 در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر در مورد اینکه قرار است کی وضعیت اینترنت استان به سامان شود وعده 24 ساعت آینده را می دهد موضوعی که البته طی روزهای قبل تکرار شده و شاهد وعده هایی مثل تا عصر امروز، تا صبح فردا، تا ساعاتی دیگر و ... بوده ایم.

این در حالیست که به نظر می رسد وقفه چندین ساعته که گاه به نزدیک به 24 ساعت می رسد در ارائه خدمات به کاربران به موضوعی عادی در نزد متولیان امر در لرستان تبدیل شده است در حالیکه بسیاری از مواقع برای مشاغل مختلف به ویژه در مورد فعالیت رسانه ها و خبرگزاری ها هر دقیقه و ساعت قطعی اینترنت معادل عقب ماندن از روند انتشار اخبار و خلل در انجام کار است.

این در حالیست که تماس خبرنگار مهر با مسیب قبادیان مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان تنها با این جمله پاسخ داده شده که بنده در جلسه هستم.

همچنین پیگیری مهر برای گفتگو با مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت استان در مورد سرعت پایین اینترنت نیز با همین جمله مشابه مواجه شد تا مسئول دفتر ایشان نیز عنوان کنند که داریوش کوشکی در جلسه هستند و زمان پایان این جلسه نیز معلوم نیست!

به هر روی هر چند که خبرنگار مهر موفق به گفتگو با متولیان امر برای فهمیدن علت کندی سرعت اینترنت و گاه قطعی این شبکه طی روزها و هفته های اخیر نشد اما این خبرگزاری همچنان آمادگی دارد اظهارات مسئولان در این رابطه را منعکس کند.