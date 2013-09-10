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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

حیاتی خبرداد:

220 کیلومتر از شبکه فاضلاب بوشهر سم‌پاشی شده است

220 کیلومتر از شبکه فاضلاب بوشهر سم‌پاشی شده است

بوشهر – خبرگزاری مهر: مدیر دفتر بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: در پنج ماه اول امسال 220 کیلومتر از شبکه فاضلاب بوشهر علیه حیوانات موذی سم‌پاشی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حیاتی عصر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت روند رسیدگی به وضعیت بهداشتی شبکه‌های فاضلاب بوشهر تصریح کرد: با توجه به فصل گرما و ازدیاد حشرات موذی در شبکه جمع آوری فاضلاب و به منظور ارتقاء بهداشت عمومی جامعه، عملیات سمپاشی شبکه جمع آوری فاضلاب و منهول‌های فاضلاب شهربوشهر انجام شد.

وی با اشاره به اینکه هر ساله تمامی شبکه‌های جمع آوری فاضلاب سم پاشی می‌شود، گفت: در 5 ماه اول امسال 220هزار متراز شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بوشهرسمپاشی شد.

مدیر دفتر بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با تاکید بر اینکه عملیات سم پاشی منهول‌های فاضلاب گامی در جهت رشد و ارتقا سلامت و بهداشت عمومی جامعه است تصریح کرد: در 5 ماه اول امسال یک هزار و 757 فقره منهول فاضلاب ضمن سم پاشی، لایروبی شده است.

 حیاتی اظهار کرد: سم‌پاشی منهول‌های فاضلاب طی دو مرحله در سال و به روش مه‌پاشی گرم صورت می‌گیرد.

کد مطلب 2133004

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