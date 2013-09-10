به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حیاتی عصر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت روند رسیدگی به وضعیت بهداشتی شبکه‌های فاضلاب بوشهر تصریح کرد: با توجه به فصل گرما و ازدیاد حشرات موذی در شبکه جمع آوری فاضلاب و به منظور ارتقاء بهداشت عمومی جامعه، عملیات سمپاشی شبکه جمع آوری فاضلاب و منهول‌های فاضلاب شهربوشهر انجام شد.



وی با اشاره به اینکه هر ساله تمامی شبکه‌های جمع آوری فاضلاب سم پاشی می‌شود، گفت: در 5 ماه اول امسال 220هزار متراز شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بوشهرسمپاشی شد.

مدیر دفتر بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با تاکید بر اینکه عملیات سم پاشی منهول‌های فاضلاب گامی در جهت رشد و ارتقا سلامت و بهداشت عمومی جامعه است تصریح کرد: در 5 ماه اول امسال یک هزار و 757 فقره منهول فاضلاب ضمن سم پاشی، لایروبی شده است.

حیاتی اظهار کرد: سم‌پاشی منهول‌های فاضلاب طی دو مرحله در سال و به روش مه‌پاشی گرم صورت می‌گیرد.