سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه آموزش و پرورش میامی قهرمان مسابقات جام ادارات این شهرستان شد افزود: در این دوره از مسابقات پنج تیم در رشته دارت و پنج تیم نیز در رشته فوتسال از ادارات کمیته امداد، اداره گاز، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و آموزش و پرورش حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه این دوره از رقابت ها در سالن حضرت علی(ع) میامی برگزار شد افزود: تیم آموزش و پرورش در پایان این دوره از رقابت ها در رشته فوتسال موفق شد با نتیجه پنج بر چهار کمیته امداد امام خمینی(ره) را شکست داده و به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

مسئول هيئت ورزش هاي همگاني شهرستان ميامي تصريح کرد: در رشته دارت نيز تيم هايي از ادارات تامين اجتماعي، بخشداري مرکزي، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، مديريت آموزش و پرورش و مديريت کميته امداد امام خميني(ره) به رقابت پرداختند.

حسینی اظهار داشت: در پایان این دوره از رقابت ها نيز آقايان حسن مقصودي و ابراهيم عجم هر دو از تيم مديريت آموزش و پرورش به ترتيب مقامهاي اول و دوم را کسب کردند.

وي در پایان از برگزاري مسابقات دارت براي بانوان سطح شهرستان ميامي نیز خبر داد و افزود: اين مسابقات بزودي در سالن مولا علي (ع) این شهر برگزار خواهد شد.

در پايان اين مسابقات حکم قهرماني توسط فرماندار شهرستان ميامي به بازيکنان تيم فوتسال و قهرمان دارت اين مسابقات اهدا شد.