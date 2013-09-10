به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور برگزاری هر چه بهتر دیدار ذوب آهن و استقلال در هفته نهم لیگ برتر، جلسه هماهنگی این دیدار صبح روز سه شنبه در فرمانداری لنجان برگزار شد.

جلسه هماهنگی دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال روز سه شنبه با حضور کلیه اعضا برگزار شد.

در این جلسه مباشری معاون فرمانداری لنجان بر اجرای دقیق مقررات حاکم بر مسابقات تاکید کرد و گفت: این مسابقه به مانند روال گذشته و با دقت لازم توسط هیئت فوتبال استان اصفهان، باشگاه ذوب آهن، یگان ویژه، فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان و سایر سازمان های زیربط به نحو مطلوب برگزار می شود.

در این جلسه ابرقویی نژاد رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان بر اهمیت این دیدار تاکید کرد و خواستار همکاری کلیه دست اندرکاران برگزاری مسابقه با هیئت فوتبال استان اصفهان شد.

در این جلسه ساعت ورود تماشاگران به ورزشگاه 17:30 اعلام شد.

همچنین بلیت فروشی برای تماشاگران استقلال در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه در ورزشگاه های پیروزی و تختی توسط هیئت فوتبال استان اصفهان انجام می گیرد.

تعداد بلیت های در نظر گرفته شده برای تیم ذوب آهن هفت هزار بلیت و تعداد بلیت‌های درنظر گرفته شده برای استقلال دو هزار بلیت است.