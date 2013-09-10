وضعیت داروهای بیهوشی در ایران/ شایعترین دردهای مزمن

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرناد ایمانی روز سه شنبه در نشست خبری ششمین کنگره سالانه و چهارمین کنگره بینالمللی رژیونال آنستزی و درد، در رابطه با وضعیت داروهای بیهوشی در کشور گفت: آنچه که در زمینه داروهای بیهوشی و کیفیت آنها مطرح است باید معتقد باشیم که داروهای بیهوشی مجوز گرفته از سوی وزارت بهداشت صرفا به دلیل ترکیب مولکولی، باعث مرگ و میر نمیشود.
وی ادامه داد: پیش زمینه و عوامل دیگری در فوت بیماران حین عمل جراحی مؤثر است و اگر وزارت بهداشت اعلام میکند داروهای بیهوشی مشکلی ندارد با کار کارشناسی شده است و در غیر این صورت وزارت بهداشت پاسخگو خواهد بود چرا که مرگ بیمار را نمیتوان فقط به دلیل دارو اعلام کرد.
ایمانی گفت: باید از سوی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت کمیسیونی تشکیل شود تا مسائل دارو را بررسی کنند و اگر دارویی باعث عوارض میشود به دلیل بیکیفیت بودن آن و توزیع خارج از چرخه وزارت بهداشت است.
وی گفت: داروها به طور کلی گران شدهاند و زمان بیشتری برای توزیع صرف میشود با این وجود ستاد بحران در هر استانی تشکیل شده تا مسائل پیش آمده از تحریمها را برطرف کند و کمترین آسیب به بیماران وارد شود.
رئیس انجمن بیهوشی و درد ایران در مورد داروی استنشاقی هالوتان که باعث عوارض شده بود گفت: این دارو سالها استفاده میشود و مانند سایر داروها دارای عوارض است اما اگر با مدیریت و شرایط مناسب استفاده شود امکان خطر کاهش مییابد.
وی افزود: بعضی از داروهای بیهوشی ممکن است دارای عوارض کبدی باشند و داروی جایگزین دیگری درصد کمی از عوارض را ایجاد کند بنابراین اگر اعلام کنیم فلان دارو عوارض دارد و نباید مصرف شود هزینههای بسیاری به نظام سلامت وارد میشود که به صرفه نیست. در حد احتمال، تمام داروها دارای عوارض کمی هستند.
ایمانی گفت: اگر دردهای حاد درمان نشوند به درد مزمن تبدیل میشوند بنابراین باید با روش جراحی مناسب استفاده از بیحسی موضعی را بیش از بیهوشی امکانپذیر کنیم تا بدین ترتیب کارآیی افزایش یابد و بستری بیماران مدت زمان کمتری ببرد.
وی با اشاره به اینکه تغییرات ارز مرجع بر روی داروهای بیهوشی اثر گذاشت گفت: وزارت بهداشت باید مدیریت کند و از منابع مالی به صورت منابع بیمهای این موضوع را سر و سامان دهد تا زمانی که دارو گران شد هزینهای به سبد بیمار تحمیل نشود.
ایمانی گفت: در تامین داروهای بیهوشی به دلیل تحریمهای موجود دچار مشکل شدیم چرا که گران شدن دارو را بطور ملموس احساس کردیم به همین دلیل به دنبال تأمین منابع دارویی رفته و از سویی قیمت دارو افزایش یافت.
وی گفت: به مرور زمان، بحران دارو را احساس میکنیم اگر در گذشته 10 شرکت دارویی، داروی مورد نیاز را تأمین میکرد اکنون یک شرکت شده و با تأخیر ماهانه دارو میآورد از طرفی به سمت تولید دارو در کشور رفتهایم این خوب است اما باید دقت کرد قیمت مناسب را داشته باشد و صرفاً تولید دارو هنر نیست.
رئیس انجمن درد و بیحسی موضعی در ایران تصریح کرد: داروهای تولید داخل با شرایط حال حاضر و منابع مالی محدود کیفیت قابل قبولی دارند اما باید تلاش بیشتری کرد.
ایمانی گفت: هنوز بیمهها برخی تعرفههای ارتوپدی، جراحی، بیهوشی و... را پوشش ندادهاند و چون بیمار باید هزینه برخی از درمانها مانند بیهوشی را بپردازد 4 سال است که به دنبال حمایت بیمهها هستیم.
وی افزود: در جراحی اندامها، شکم و اعمال جراحی چشم میتوان با بیحسی عمل را انجام داد در صورتیکه با داروی بیهوشی این اعمال انجام میشود.
رئیس انجمن درد و بیحسی موضعی در ایران گفت: دردهای کمر، زانو و سر درد شایعترین دردها هستند و پس از آن دردهای سرطانی قرار دارند این در حالی است که کنترل درد بسیار اهمیت دارد و دردهای حاد پس از عمل جراحی از چالشهای پزشکی است چرا که در بسیاری موارد کنترل نمیشود.
وی گفت: دردهای مزمن شامل دردهای سیاتیک، سردردهای میگرنی، کمر دردهای شدید، دردهای سرطانی و غیره است که سالها زمان میبرد و فرد را دچار از کارافتادگی و معلولیت میکند.
وی با اشاره به اینکه از سال 85 رشته فلوشیب درد راهاندازی شده گفت: هر سال حدود 3 نفر در دانشگاههای علوم پزشکی طی دوره 18 ماهه آموزشهای لازم را فرا میگیرند.
ششمین کنگره سالانه و چهارمین کنگره بینالمللی رژیونال آنستزی و درد از 20 تا 22 مهرماه در سالن همایشهای رازی برگزار میشود.
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