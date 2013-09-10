گام برداشتن در مسیر قرآنی لطف الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از قاریان و دست اندرکاران برگزاری مراسم" با قرآن در رمضان"که به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما و استانی قزوین در ایام رمضان پخش شد ضمن تقدیر از این حرکت قرآنی گفت: خوشبختانه با ابتکار جمعی از فعالان قرآنی استان با تشکیل شورای عالی گامهای موثری در راستای شناسایی استعدادهای قرآنی و ترویج فرهنگ آن در استان برداشته شده که جای تقدیر دارد.



استاندار قزوین تصریح کرد: حرکت در مسیر قرآن افتخاری است که نصیب هر کس شد باید قدردان آن باشد و همه توان خود را برای ترویج کتاب آسمانی به کار گیرد.



عجم یادآورشد: تنها فضایی که به دور از تنگ نظری می تواند نشاط جوانان را دو چندان کند بسترسازی برای تحقق فضای قرآنی است که خوشبختانه علیرغم کارهای بزرگی که در بخش مفاهیم، تفسیر و قرائت انجام شده بسترسازی توسط شورای عالی قرآنی در قزوین از جمله فعالیتهای ارزشمد دین است.



این مسئول بیان کرد: این شورا نشان داد با کمبود امکانات می توان همه بضاعت دستگاهها را در کنار هم قرار داد و به نتایج

ارزشمندی دست یافت.



عجم گفت: در موضوع قرآن هر میزان سرمایه گذاری شود کم است و نمی تواند جابگوی نیازها باشد اما هر چقدر بیشتر کار کنیم به نتایج ارزشمنتری دست می یابیم.



برگزاری مسابقات قرآنی در استان قابل تقدیر است



استاندار قزوین اظهارداشت: در یک سال اخیر مسابقات قرآنی در بخشهای دانش آموزی، دانشجویی، کارمندی و کارگری، نابینایان برگزار شده که با استقبال خوبی روبرو شده که این کار باید تداوم یابد.



عجم گفت: لازم است از شخصیت های برجسته استان دعوت شود تا در شورای عالی قرآن حضور یابند و در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها به کمک اعضاء آمده و نتایج جلسات را پربار تر کنند.



این مسئول با تجلیل از نقش موثر رسانه ملی در فرهنگ سازی قرآنی در جامعه گفت: خوشبختانه صداوسیمای استان در کنار سایر دستگاهها مانند اوقاف و تبلیغات اسلامی پایه گذار حرکتی ارزشمند بود و توانست جایگاه قرآنی استان را برای همگان تبیین کرده و بالا ببرد.



سنگ بنای پژوهش قرآنی در استان فراهم است



عجم تصریح کرد: با پیگیری مشاور قرآنی استانداری پیشنهاد کردیم تا بخش پژوهش قرآنی در استان راه اندازی شود که سنگ بنای آن نهاده شده که امیدواریم به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.



در این مراسم از قاریان برجسته و دست اندرکاران برگزاری برنامه تلویزیونی" با قرآن در رمضان" حجت الاسلام علی نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام نوروزی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، ابوالحسن صادقی جهانی مدیرکل صداو سیمای قزوین و قاریان حاج فتحعلی، علی اکبری، قاسمی، رفعتی، رشوندی، مجید وفاپور، عابدیها، قلی پور، حبیب زاده، آهویی، تجلیل شد.



