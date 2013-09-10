البرز جامه نمایشگاه دائمی مد و پوشش اسلامی را بر تن نکرد/ عدم تخصیص زمین مناسب مهمترین مانع پیش رو

به گزارش خبرنگار مهر شاید در ضرب المثل های عامیانه شنیده باشید که کتی دوخته نشده به دنبال دکمه آن هستند، این حکایت نمایشگاه مد و پوشش اسلامی در استان البرز است که هنوز کُتی ندارد بر تن کند، آرزوی دیرینه ای که یکی دو سالی است مطرح شده و اکنون رنگ کهنگی به خود گرفته است.

در این دو سال قیچی افتتاح مرکز عرضه مد و پوشش اسلامی دست به دست از اداره ارشاد تا میز پارلمان سوم شهری چرخید و در شورای فرهنگ عمومی و کارگروه های فرهنگی هم از آن رونمایی شد و دست آخر هم معلوم نشد متولی اصلی امر کیست؟

برپایی نمایشگاه مد و پوشش اسلامی و در قالب آن عرضه پوشش مناسب برای بانوان به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب دغدغه ای است که هر بار خبر افتتاح آن در پایتخت رسانه ای می شود خیلی ها را راهی نمایشگاه های مد و لباس می سازد به این امید که لااقل در این مراکز بتوانند پوشش مورد نظر خود را پیدا کنند.

ضرورت راه اندازی نمایشگاه دائمی مد و لباس استان البرز نیز در طول این مدت بارها در قالب خبرها و گزارش ها منتشر شد اما فقدان زمین و مکان دائمی برای عرضه پوشاک اسلامی، موجب شد تا البرز همچنان از داشتن نمایشگاه مد و پوشش اسلامی محروم باشد.

تا اینکه هفته جاری در جریان بیست و چهارمین شورای فرهنگ عمومی استان بار دیگر موضوع افتتاح مرکز دائمی عرضه پوشاک اسلامی مطرح شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از نخستین منتقدانی بود که این آرزوی دیرینه را در قالب « سرای حجاب» مطرح کرد؛ جایی ثابت که مرکز عرضه پوشش اسلامی بانوان باشد.

حمیدرضا عسگری مورودی که کار فرهنگی را دغدغه خود می داند از همایش هایی که تحت عنوان عفاف و حجاب هم برگزار می شود انتقاد کرد و گفت: اغلب شاهد آن هستیم که همایش های عفاف و حجاب برای بانوان با حجاب برگزار می شود در حالی که نیاز جامعه چیز دیگری است.

جمعیت جوان ما بیش از آنکه نیازمند همایش های کلیشه ای و بدون خروجی باشد برای نهادینه شدن پوششی که عفاف و حجاب یک بانوی ایرانی را در بر داشته باشد نیازمند طرح های جدید و بدیع است، طرح هایی از پوشش اسلامی که هم با سلایق آنها همخوانی داشته باشد و هم متناسب برای حضور در اجتماع باشد.

اقدامی که تاکنون صورت نگرفته است؛ این در حالی است که دانشگاه فرهنگ و هنر استان دانشجویانی دارد که در رشته طراحی و لباس در حال دانش آموختگی هستند، این ظرفیت خوبی است که طرح ها و ایده های آنها در قالب نمایشگاه هایی اینچنینی در معرض دید عموم قرار گیرد و اگر هم همایشی برگزار می شود در کنارش از پوشش هایی با این سبک و سیاق نیز رونمایی شود تا بار فرهنگی خود را داشته باشد.

عسگری مورودی پیشنهاد راه اندازی « سرای حجاب» را به عنوان یکی از محوری ترین موضوعات فرهنگی استان در شورای فرهنگ عمومی طرح کرد و خواستار پیگیری آن از سوی مسئولان امر شد.

اینکه قیچی افتتاح این نمایشگاه در طول این مدت برش نداشته یا داشته چندان مهم نیست؛ موضوع راه اندازی یک مرکز دائمی عرضه پوشش اسلامی در استان و آن هم متناسب با الگوهای جوان پسند و با طراحی های بدیع است که نیاز به بالا زدن آستین همت مسئولانمان را دارد.

شاید عده ای در بدو امر وقتی نام مرکز عرضه پوشش اسلامی یا سرای حجاب آورده شود به ذهنشان خطور کند که حتماً این مرکز جایی همانند سایر مراکز است که یک نوع پوشش خاص را عرضه می کند و همین موجب عدم انگیزه و تمایل برای تماشا و خرید باشد و شاید این سؤال مسئولان هم بوده و عدم استقبال می تواند موجب عدم برپایی این نمایشگاه تاکنون شده باشد.

تجربه نشان داده هر زمان پای ایده و طرح به میان بیاید این دست نمایشگاه ها نه تنها نتیجه داده است که با استقبال گسترده ای نیز همراه بوده، کافی است فراخوان ارائه طرح های پوشش اسلامی داده شود تا ببنیم چه تعداد طراح لباس در این شهر هستند که ایده هایشان در کنج ذهن ها و کارگاه هایشان خاک می خورد و این یکی از وظایف دستگاه های فرهنگی همچون ارشاد است که با اعلام فراخوان یا با سر زدن به همین دانشگاه فرهنگ و هنر استان ببینند که چه طرح هایی که رونمایی نمی شود.

عربیان استاندار البرز نیز راه اندازی مرکز دائمی پوشش اسلامی را در استان ضروری دانست و گفت: امروزه حتی در برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و... نیز با وجود عدم پایبندی به موضوع حجاب مراکز مشخصی برای عرضه پوشاک اسلامی وجود دارد اما متأسفانه در استان البرز کمتر تعداد این مراکز را می بینیم.

وی تصریح کرد: موضوع اختصاص زمین و مراکز متعددی در سطح استان و شهرهای پیرامونی برای ایجاد مرکز دائمی عرضه پوشش اسلامی ضروری است.

مدیرکل ارشاد البرز نیز در این بین که خود را اصلی ترین متولی امر می داند مصاحبه های اختصاصی اش با خبرگزاری مهر را گواه بر ادعای پیگیری این موضوع گرفت و از همراه نبودن شورا و شهرداری در طول این مدت برای اختصاص مکان ابراز گلایه کرد و گفت: اگر شهرداری با حمایت های شورای شهر محلی را اختصاص می دادند ما نیز این آمادگی را داشتیم تا پوشش های طراحی شده را برای عرضه تأمین کنیم و هم اکنون نیز این زمینه فراهم است.

ضرورت راه اندازی مراکز فروش و عرضه پوشش اسلامی در استان با طراحی های جدید و به روز در استان سه میلیون نفری البرز با تعدد فرهنگ ها و قومیت هایی که از سراسر کشور کنار یکدیگر قرار گرفته اند و بعضاً ناهمخوانی هایی از نوع پوشش را ایجاد کرده اند نیاز به انسجام بخشی به پوشش رنگین کمان فرهنگ ها را ضروری می سازد.

دغدغه راه اندازی نمایشگاه دائمی مد و پوشش اسلامی؛ صحبت امروز و دیروز این شهر نیست، کاری فرهنگی است که مشارکت تمامی دستگاه های فرهنگی استان بالاخص شهرداری و شورای شهر را می طلبد.

امید می رود با آغاز بکار شورای اسلامی چهارم شهر و با تأکیدات مسئولان امر قیچی افتتاح مرکز دائمی عرضه مد و پوشش اسلامی استان هر چه سریع تر تیز شود و شاهد اختصاص مکانی متناسب با نیازهای روز جامعه باشیم و فرهنگ عفاف و حجاب را با پوشش های اصیل ایرانی نهادینه سازیم، تا دیگر با برپایی هر نمایشگاه مد و پوشش اسلامی از البرز تا تالار وحدت را طی طریق نکنیم.

گزارش: سپیده غفاری