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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

محمدخانی:

شهرستان البرز با کمبود فضای مطالعه روبروست

شهرستان البرز با کمبود فضای مطالعه روبروست

البرز- خبرگزاری مهر: مدیر کتابخانه های عمومی شهرستان البرز گفت: سرانه فضای مطالعاتی و سالن های مطالعه شهرستان البرز کم است و در این شهرستان با کمبود فضا و سرمایه گذاری مواجهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد خانی روز سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان البرز اظهارداشت: این شهرستان دارای پنج کتابخانه است که دو کتابخانه در شهر الوند با کتابخانه دهخدا برای خواهران و برادران و کتابخانه مسجد رسول اکرم (ص) مخصوص برادران، دو کتابخانه در شهر محمدیه برای خواهران و برادران و یک کتابخانه در منطقه شهری نصرت آباد است که هنوز نیاز به تجهیزات دارد و شهرهای شریفیه و بیدستان هم فاقد کتابخانه عمومی هستند که نیازمند توسعه فضای مطالعه در این مناطق هستیم.

وی افزود: شهرهای الوند، محمدیه، بیدستان و شریفیه دارای انجمن کتابخانه های عمومی هستند و شهر محمدیه با 48 هزار نفر جمعیت دارای دو کتابخانه و شهر الوند و نصرت آباد با 80 هزار نفر جمعیت دارای دو کتابخانه است که یکی از آنان هم در حال تکمیل است که در این میان شهر محدیه در بین شهرهای البرز بهترین وضعیت سرانه فضای مطالعاتی را دارد.

محمدخانی بیان کرد: اجرای تبلیغات محیطی در سطح شهر، برگزاری همایش های سالیانه با موضوع مطالعه کتاب وکتابخوانی، فرهنگ سازی در زمینه مطالعه کتاب در مدارس و محیط های آموزشی، توصیه و تشویق مردم توسط ائمه جمعه در نمازهای جمعه به کتابخوانی و معرفی کتب مفید به مردم از مصوبات این جلسه بود.

در پایان این مراسم با حضور غلامرضا حسن پور فرماندار شهرستان البرز و محمدرضا مولایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین، ایستگاه مطالعه در در مانگاه تامین اجتماعی شهر الوند افتتاح شد.

کد مطلب 2133115

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