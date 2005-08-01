ايمن نور : مبارك در طول 24 سال نتوانست امور را اصلاح كند

به گزارش خبرگزاري مهر، ايمن نور در گفتگو با راديو آمريكايي " سوا" ، نامزدي مبارك براي پنجمين رياست جمهوري را مساله اي غير قابل قبول دانست كه نه مردم ونه حزب الغد ونه جهان آن را تاييد نمي كند.



وي گفت : رئيس جمهور مبارك با سخنراني اخير و اعلام نامزدي اش براي انتخابات بخش اعظمي از اعتبار خود را از دست داد و به گونه اي سخنراني كرد كه گويي او در جبهه مخالف قرار دارد و ما كساني بوده ايم كه در حكومت قرار داشته ايم و او آمده است تا آنچه را كه ما در 24 سال گذشته خراب كرديم، اصلاح كند و حقيقت را كاملا برعكس نشان داد .



ايمن نور تاكيد كرد: مبارك بايد از نامزدي خود انصراف دهد و بايد درك كند كه آنچه را كه بايد انجام مي داد، انجام داد و ما از او تشكر مي كنيم خواه مردم مصر ازآن راضي باشند يا نباشند و بايد فرصت را به نسل هاي جديد و ديدگاههاي جديد در مصر بدهد زيرا مصر به شدت از انحصار قدرت در طول 24 سال گذشته يعني يك رفع قرن رنج برده است و اين براي ما غير قابل قبول است و براي ملتي پويا همچون مردم مصر پذيرفتني نيست.



وي گفت : از مبارك مي خواهيم كه از تصميم نامزدي خود انصراف دهد و اگر همچنان بر نامزدي خود اصرار دارد ما هم وارد كارزار مي شويم و انشاء الله بر وي پيروز خواهيم شد.



ايمن نور درباره اينكه آيا جبهه مخالفان براي رقابت با مبارك بر سر اينكه يك كانديدا از سوي اين جبهه نامزد شود، هماهنگي دارند، گفت : هيچ هماهنگي وجود ندارد اما با برخي گروه ها حالت توافق وجود دارد زيرا نامزدهاي قدرتمندي وجود دارند اما نامزدهايي وجود دارند كه فرصت چنداني براي پيروزي ندارند.



وي افزود: البته هنوز زود است درباره اين مساله صحبت شود و به موقع اعلام خواهد شد و به اعتقاد من تنها يك ديدگاه روشن و نامزد اساسي در رقابت با رئيس جمهور مبارك وجود دارد كه آن هم نامزد حزب الغد خودم هستم.

