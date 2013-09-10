تکریم اولیاء الهی و زیارت ایشان ازجمله حقایق معنوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ا.... سید هاشم حسینی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در پیام خود به کنگره بین‌المللی امامزادگان اظهار داشت: این ارتباط خود نوعی دعا و راز و نیاز با خداوند از طریق واسطه های فیض است، که با این تکریم و بزرگداشت خالصانه ، روح شیفتگان و علاقمندان به خاندان اهل بیت (ع) صفا یافته و درهای رحمت الهی گشوده و فیضات ربانی از هر طرف به سوی ان ها جاری می گردد.

وی ادامه داد: در حقیقت درس آموختن ، سیر در فضلیت ها ف تکریم و تعظیم در برابر کسانی است که فانی در معبود خویش گشته و جز رضای حضرت دوست راهی را نپیموده اند .

حسینی بوشهری بیان داشت: مراقد مطهر اهل بیت و امامزادگان (ع)، به عنوان کانون های جوشش عواطف و احساسا ت دینی برای همگان جذاب است ،لذا ضمن شناساندن و معرفی صحیح انها به عموم مردم ،باید از این امکانات در معرفی احکام دینی استفاده نمود .

مدیر حوزه های علمیه تصریح کرد: مراقد مطهری که افراد با همه گرایش ها و سلیقه ها جذب آن اماکن متبرکه می شوند ، بهترین فرصت است که باید علاوه بر ارتباط معنوی مردم با امامزادگان و ترویج صحیح آداب زیارت ، دربعد معرفتی آموزه های اهل بیت (ع)نیز از ان بهر برد. قالب هنر ، توجه به معماری اسلامی ایرانی ،استفاده از شیوه های جدید و بیانی روشن و همچنین استفاده مطلوب از ظرفیت ها ی رسانه ملی می تواند در بعد معرفتی ایده های دینی را به جامعه امروزبه ویژه نسل جوان منتقل نماید.

مدیر حوزه های علمیه بیان داشت: در زندگی امامزادگان مسائل بسیار زیادی وجود دارد که اگر شناسانده شود موجب ماندگاری درین و تکریم شعائر بزرگ الهی خواهد شد و برکات زیادی را نصیب جامعه وامت اسلامی و حتی عموم بشریت می نماید.

وی اظهار داشت: توجه به موضاعات نظیر سیره و جایگاه امامزادگان در بیداری و مقاومت اسلامی در طول تاریخ ، ایستادگی در برابر استبداد و ظلم ،هجرت برای خدا، تلاش برای ایجاد امت واحده و تربیت منتظرین حقیقی موضوعاتی است که می طلبد متولیان و پژوهشگران اهتمام ویژه و جدی تری را به این مهم معطوف دارند .

حسینی بوشهری در بخش پایانی این پیام ضمن تقدیر وتشکر از برگزار کنندگان این همایش آورده است: امید است بیش از این شاهد این چنین فعالیت های ارزشمند بوده و در راستای تقویت باورها و ارزش های دینی و معارف ناب مکتب انسان ساز اهل بیت عصمت و طهارت (ع)برداریم .