اردوهای جهادی در تزکیه نفس و شناخت وجودی شرکت کننده تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مجتبوی عصر سه شنبه در حاشيه بازديد از فعاليتهاي دانشجویان بسیجی طرح اردوی هجرت در روستای کلاته کلوخ گناباد اظهار کرد: خداوند در قرآن مي فرمايد کسانی که در راه ما جهاد می کنند ما حتما آنها را هدایت می کنیم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد ضمن تقدير از حرکت جهادی دانشجویان گفت: شركت در اردوهاي جهادي یک کار خداپسندانه و بسیار زیبا است كه در مرحله اول سبب مي شود دانشجویان بتوانند مشکلات مردم مناطق محروم را حل نمایند و در مرحله بعد موجب مي شود كه جوانان بعد از مشاهده محرومیت و کاستی ها در اينگونه مناطق، به داشته هایی که خداوند نصیب آنها کرده شکرگزار باشند.

مجتبوی با بيان اينكه این یک تجربه بسیارخوب و گام بزرگ است از دانشجويان خواست سعی کنند که اينگونه فعاليتها را توسعه دهند و سرچشمه خیرات و کمالات انسانی شوند.

وی بیان کرد: دانشجويان مي توانند با این کار در دانشگاه یک فضای فرهنگی چه در زمینه کارهای خیر و چه در زمینه امر به معروف ایجاد کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد افزود: دانشگاه آزاد اسلامي در حد مقدور و توان کمک و یاری رسان در اين زمينه خواهد بود.

در ادامه، رضا نصیرزاده، مسئول بسیج دانشجویی مالک اشتر دانشگاه آزاد اسلامي گناباد اظهار کرد: در سومين اردوي هجرت دانشجويان بسيجي دانشگاه آزاد اسلامي گناباد همزمان شش روستا تحت پوشش قرار گرفتند.

مسئول بسیج دانشجویی مالک اشتر دانشگاه آزاد اسلامی گناباد بیان کرد: شکل گیری طرح ارودی هجرت در حوزه برادران و خواهران دانشگاه با توجه به فرمان مقام معظم رهبری و با دو رویکرد خدمت رسانی به مناطق محروم و درک این مناطق انجام شد.

نصیرزاده افزود: واحد خواهران در این زمینه بسیار فعال بوده است و اردوی فعلی سومین اردوی طرح هجرت خواهران دانشجوي بسيجي است.

وی وجه تمایز اردوی سوم را در پوشش همزمان شش روستا با یکدیگر دانست.

مسئول بسیج دانشجویی مالک اشتر دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: برنامه های طرح هجرت خواهران در اين مناطق آموزشی و فرهنگی و بهداشتی است.

نصيرزاده تصريح كرد: از جمله کمبودهای مناطق محروم، نداشتن حمام است، اين در حالي است كه تا کنون دانشجویان برادر در اردوهایی که داشته ایم، حدود بیست حمام را برای خانوارهای مناطق محروم ساخته اند.

وی از تاسیس کتابخانه شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی در روستای کلاته کلوخ خبر داد و از مساعدت های دانشگاه در این زمینه قدرداني كرد.