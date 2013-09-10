قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) 12 هزار پروژه در سراسر کشور اجرا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سيد ضياءالدين حزني ظهر سه شنبه در پایان فعالیت بیمارستان صحرایی در مناطق محروم دلفان با اشاره به اينكه يكي از راهبردهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بحث محروميت زدايي در سراسر كشور است اظهار داشت: اين اقدام در سراسر كشور و در كنار طرح هاي سازندگي قرارگاه خاتم الانبياء هم اكنون با سرعت هر چه تمام تر در حال انجام است.

وی ادامه داد: این در حالیست که تا به امروز قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) بيش از 12 هزار پروژه كوچك و بزرگ در سراسر كشور بنا به درخواست مردم شريف ايران اسلامي انجام داده است.

فرمانده‌ قرارگاه‌ سازندگي‌ كوثر سپاه افزود: از اين تعداد پروژه 791 مجموعه ورزشي، 662 خانه بهداشت، دو هزار و 836 مسجد و كمك ده تا 60 ميليون توماني به ساخت سه هزار و 100 مسجد بوده است.

سردار حزني یادآور شد: هزار و 249 غسالخانه، آبرسانی به 676 روستا، احداث 461 مدرسه، ساخت 989 خانه عالم و ايجاد راه دسترسي به هزار و 260 روستا به غير از جاده هايي كه قرارداد داشته ايم از دیگر پروژه های اجرا شده توسط قرارگاه بوده است.

وی ساخت 246 كتابخانه، ساخت 310 پل، ساماندهي 551 گلزار شهدا و تكميل حوزه هاي علميه، مجتمع هاي فرهنگي، درمانگاه، كشاورزي و ساخت آسايشگاه و مراكز معلولين را گوشه اي دیگر از خدمات ارزشمند قرارگاه خاتم الانبیا در سراسر كشور عنوان کرد.

فرمانده‌ قرارگاه‌ سازندگي‌ كوثر سپاه با اشاره به اينكه تا به امروز بيش از 74 پروژه توسط قرارگاه سازندگي خاتم در استان لرستان انجام گرفته است افزود: اين تعداد پروژه شامل ساخت مساجد، حسينيه، خانه عالم، غسالخانه، مدرسه، آبرساني، ساماندهي گلزار شهدا، جاده روستايي، كتابخانه، احداث زايشگاه و تكميل خانه بهداشت با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 632 ميليون تومان بوده است.