توافق مصر و رژيم صهيونيستي براي استقرار نيروهاي امنيتي در مرز نوار غزه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، توافق اسراييل و مصر برسر استقرار750 مرزبان مصري درنوار غزه درپي سفر عصر روز گذشته عاموس جلعاد مسئول وزارت جنگ رژيم صهيونيستي به مصر و مذاكراتش دراين زمينه با ژنرال عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات صورت گرفت.

بنابراين گزارش، رژيم صهيونيستي چهارم جولاي گذشته اعلام كرده بود به زودي توافقنامه جديدي با مصردرمورد استقرار نيروهاي اين كشور در مرز نوارغزه امضا خواهد كرد.

با اين حال يك مسئول بلند پايه رژيم صهيونيستي اعلام كرد استقرار مرزبانان مصري در طول مرز 14 كيلومتري درامتداد گذرگاه فيلادلفيا (گذرگاه صلاح الدين ) بدين خاطر است كه مانع ازقاچاق سلاح از مصر به نوار غزه پس از اجراي طرح تخليه اين منطقه درنيمه آگوست آتي شود.

يوفال ستاينتز رئيس كميسيون جنگ و امور خارجي رژيم صهيونيستي پيشتر تصميم مقامات اين رژيم را براي استقرار نيروهاي مصري مجهزبه خودروهاي ضد گلوله ومسلح به بهترين عناصرپليس را درمرز نوارغزه ومصر محكوم كرده بود.

اين عضو حزب افراطي ليكود كه رياست آن را آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي برعهده دارد به راديو ارتش گفت : استقرارنيروهاي مصري در مرز به باقي ماندن صحراي سينا به منطقه بي طرف خدشه وارد مي كند چرا كه تعيين اين منطقه از نظر اسراييل بزرگترين موفقيت براي تل آويودرامضاي توافقنامه صلح در سال 1979 به حساب مي آيد.